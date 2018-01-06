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СК задержал троих владельцев сгоревшей обувной фабрики под Искитимом, где на пожаре погибло 10 рабочих

Следствие ходатайствует об их аресте. Роструд, тоже начавший проверку трагедии, сообщает, что на ООО «Обувь-НСК» погибли граждане Китая, Кыргыстана и России.(ВИДЕО)

6.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 3 коммент.

СК задержал троих владельцев сгоревшей обувной фабрики под Искитимом, где на пожаре погибло 10 рабочих

На месте пожара с массовой гибелью людей

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из источников в правоохранительных органов, в пятницу, 5 января, задержали троих собственников сгоревшей накануне под Искитимом обувной фабрики. На пожаре 4 января здесь, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погибли 10 рабочих — предположительно, все иностранные граждане.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», среди задержанных два жителя Искитима — отец и сын Мамедовы. А также новосибирец (его имя редакции пока неизвестно). Они находятся сейчас в изоляторе временного содержания искитимского отдела МВД. Предположительно, сегодня, 6 января, состоится суд по избранию меры пресечения задержанным. Следственный комитет, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», ходатайствует об аресте обвиняемых.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее смерть двух и более людей. Санкция статьи предполагает до 7 лет лишения свободы.

СК задержал троих владельцев сгоревшей обувной фабрики под Искитимом, где на пожаре погибло 10 рабочих

Сообщение о пожаре поступило поздно

Кроме того, Роструд начал проверку и расследование в связи с пожаром на ООО «Обувь-НСК» в поселке Чернореченском Искитимского района.

«По имеющейся информации среди погибших граждане Китая, Кыргызстана и России. На место происшествия вылетели представители Роструда. Для выяснения обстоятельств случившегося организовано взаимодействие с МИД России, МЧС и следственными органами», — подчеркнули в Роструде.

Ранее в правительстве Новосибирской области сообщали, что среди погибших россиян нет.

СК задержал троих владельцев сгоревшей обувной фабрики под Искитимом, где на пожаре погибло 10 рабочих

Рабочие пытались сами справиться с огнем до приезда пожарных и погибли

Автор видео Анастасия Солодкова


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Сгоревший обувной цех незаконно работал под Искитимом.
    Почему только сейчас установили?, где же были специалисты которые за этим делом следят?. Опять
    спали?. Просто диву даёшься, такое ООО «Обувь-НСК»»
    и никто не видит?. Ловко!!.

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  2. Аноним

    Дата внесения в реестр: 04.04.2011, молодцы.

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