СК задержал троих владельцев сгоревшей обувной фабрики под Искитимом, где на пожаре погибло 10 рабочих

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из источников в правоохранительных органов, в пятницу, 5 января, задержали троих собственников сгоревшей накануне под Искитимом обувной фабрики. На пожаре 4 января здесь, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погибли 10 рабочих — предположительно, все иностранные граждане.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», среди задержанных два жителя Искитима — отец и сын Мамедовы. А также новосибирец (его имя редакции пока неизвестно). Они находятся сейчас в изоляторе временного содержания искитимского отдела МВД. Предположительно, сегодня, 6 января, состоится суд по избранию меры пресечения задержанным. Следственный комитет, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», ходатайствует об аресте обвиняемых.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее смерть двух и более людей. Санкция статьи предполагает до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, Роструд начал проверку и расследование в связи с пожаром на ООО «Обувь-НСК» в поселке Чернореченском Искитимского района.

«По имеющейся информации среди погибших граждане Китая, Кыргызстана и России. На место происшествия вылетели представители Роструда. Для выяснения обстоятельств случившегося организовано взаимодействие с МИД России, МЧС и следственными органами», — подчеркнули в Роструде.

Ранее в правительстве Новосибирской области сообщали, что среди погибших россиян нет.

Автор видео Анастасия Солодкова