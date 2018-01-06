СК задержал троих владельцев сгоревшей обувной фабрики под Искитимом, где на пожаре погибло 10 рабочих

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из источников в правоохранительных органов, в пятницу, 5 января, задержали троих собственников сгоревшей накануне под Искитимом обувной фабрики. На пожаре 4 января здесь, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погибли 10 рабочих — предположительно, все иностранные граждане.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», среди задержанных два жителя Искитима — отец и сын Мамедовы. А также новосибирец (его имя редакции пока неизвестно). Они находятся сейчас в изоляторе временного содержания искитимского отдела МВД. Предположительно, сегодня, 6 января, состоится суд по избранию меры пресечения задержанным. Следственный комитет, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», ходатайствует об аресте обвиняемых.
Напомним, что СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее смерть двух и более людей. Санкция статьи предполагает до 7 лет лишения свободы.
Сообщение о пожаре поступило поздно
Кроме того, Роструд начал проверку и расследование в связи с пожаром на ООО «Обувь-НСК» в поселке Чернореченском Искитимского района.
«По имеющейся информации среди погибших граждане Китая, Кыргызстана и России. На место происшествия вылетели представители Роструда. Для выяснения обстоятельств случившегося организовано взаимодействие с МИД России, МЧС и следственными органами», — подчеркнули в Роструде.
Ранее в правительстве Новосибирской области сообщали, что среди погибших россиян нет.
Рабочие пытались сами справиться с огнем до приезда пожарных и погибли
Сгоревший обувной цех незаконно работал под Искитимом.
Почему только сейчас установили?, где же были специалисты которые за этим делом следят?. Опять
спали?. Просто диву даёшься, такое ООО «Обувь-НСК»»
и никто не видит?. Ловко!!.
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петух про кукарекал сразу не законно а раньше законно где власти были знали
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Дата внесения в реестр: 04.04.2011, молодцы.
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