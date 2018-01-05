Врио губернатора Травников впервые показал свою семью

В дни новогодних каникул временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников посетил исторический парк «Россия – моя история». Особое внимание главы региона привлекла мультимедийная экспозиция, посвященная истории Новосибирской области, пишет сайт регионального правительства.

Глава региона уверен, что посещение парка – хороший способ проведения новогодних каникул для всех жителей Новосибирской области. Сам Андрей Травников побывал в парке вместе со своей семьей.

«В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» можно провести не один час и детям, и взрослым. Тем более что с января, и до 1 апреля 2018 года, вход бесплатен абсолютно для всех» – считает врио губернатора.

Открытый в ноябре 2017 года, исторический мультимедийный парк «Россия – моя история» уже успели посетить около 15 тысяч жителей Новосибирской области. В новом году, до 1 апреля 2018 года, мультимедийный парк работает бесплатно для всех категорий посетителей.