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Врио губернатора Травников впервые показал свою семью

Парк «Россия — моя история» Андрей Травников посетил 4 января со супругой и детьми.

5.01.2018 Фото: www.nso.ru Нет комментариев

Врио губернатора Травников впервые показал свою семью

врио Губернатора Андрей Травников: хороший способ проведения новогодних каникул – посещение парка РМИ
4 января 2018 19:30

В дни новогодних каникул временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников посетил исторический парк «Россия – моя история». Особое внимание главы региона привлекла мультимедийная экспозиция, посвященная истории Новосибирской области, пишет сайт регионального правительства.
Глава региона уверен, что посещение парка – хороший способ проведения новогодних каникул для всех жителей Новосибирской области. Сам Андрей Травников побывал в парке вместе со своей семьей.

«В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» можно провести не один час и детям, и взрослым. Тем более что с января, и до 1 апреля 2018 года, вход бесплатен абсолютно для всех» – считает врио губернатора.

Открытый в ноябре 2017 года, исторический мультимедийный парк «Россия – моя история» уже успели посетить около 15 тысяч жителей Новосибирской области. В новом году, до 1 апреля 2018 года, мультимедийный парк работает бесплатно для всех категорий посетителей.

Врио губернатора Травников впервые показал свою семью

Врио губернатора Травников впервые показал свою семью


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