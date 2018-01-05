Заставят отказаться от мусоропроводов жителей России

Перейти на новую систему обращения с отходами регионам поможет новый закон, вступивший в силу с начала года. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. При этом появляется обязательная процедура согласования с жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов.

Сейчас во вторичное использование вовлекается не более 10 процентов бытовых отходов и до половины промышленных отходов. Проблема твердых коммунальных отходов (ТКО) — в их сильной загрязненности пищевыми остатками. Из-за этого сейчас для переработки подходит не более 15 процентов мусора.

«Решить эту проблему может раздельный сбор ТКО на два контейнера. Первое — это пищевые и загрязненные пищей отходы, второе — это потенциальные вторресурсы (стекло, бумага, пластики, металлы). Поэтому в первую очередь нужно наращивать мощности не по переработке отходов, а по их сбору», — рассказал ранее «Российской газете» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Самые востребованные вторичные ресурсы — макулатура, пластиковые бутылки, стекло, все виды металлолома. Например, 80 процентов гофрокартона используется повторно. Больше всего отходов перерабатывают во вторичное сырье Московский регион и Санкт-Петербург.

Виды отходов и количество контейнеров во дворах определит регион, пояснил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Для перехода на новую систему обращения с отходами в каждом регионе должен быть выбран региональный оператор. Сейчас с этой задачей справился 21 регион. Остальные должны определиться с выбором до мая 2018 года.

Большой блок поправок касается территориальных схем обращения с отходами. Их регионы будут обязаны согласовывать с гражданами, а это значит, что жители смогут повлиять на расположение полигонов, мусоросжигательных заводов, сортировочных станций. Сегодня это сделать сложно, с чем связано немало конфликтов.

При этом у новой системы обращения с отходами есть ряд нерешенных проблем. К примеру, целый контейнер отходов одного вида может испортить выброшенный пакет с пищевым мусором. И ответственности за это никакой нет. Слишком много зависит сейчас от дисциплинированности людей. Кроме того, на утилизацию сейчас не ориентированы многие упаковки, они состоят из разных типов материала, которые сложно разделить на компоненты даже в цехах под воздействием температур, не говоря уже об обычных гражданах. Возможно, ситуация изменится, когда производителям придется самим заботиться об утилизации выпущенной ими упаковки.

Невостребованным элементом многоквартирных домов с переходом на раздельный сбор мусора может стать мусоропровод. Хотя некоторые эксперты уверены, что и они могут быть использованы при переходе на новую систему для одного из видов отходов. К примеру, мусоропровод можно использовать для пищевых отходов, самых распространенных в любом домохозяйстве.

Источник: РГ