Заставят отказаться от мусоропроводов жителей России

Жителям предложат сортировать мусор и отказаться от мусоропроводов
Перейти на новую систему обращения с отходами регионам поможет новый закон, вступивший в силу с начала года. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. При этом появляется обязательная процедура согласования с жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов.
Сейчас во вторичное использование вовлекается не более 10 процентов бытовых отходов и до половины промышленных отходов. Проблема твердых коммунальных отходов (ТКО) — в их сильной загрязненности пищевыми остатками. Из-за этого сейчас для переработки подходит не более 15 процентов мусора.
«Решить эту проблему может раздельный сбор ТКО на два контейнера. Первое — это пищевые и загрязненные пищей отходы, второе — это потенциальные вторресурсы (стекло, бумага, пластики, металлы). Поэтому в первую очередь нужно наращивать мощности не по переработке отходов, а по их сбору», — рассказал ранее «Российской газете» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Самые востребованные вторичные ресурсы — макулатура, пластиковые бутылки, стекло, все виды металлолома. Например, 80 процентов гофрокартона используется повторно. Больше всего отходов перерабатывают во вторичное сырье Московский регион и Санкт-Петербург.
Виды отходов и количество контейнеров во дворах определит регион, пояснил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.
Для перехода на новую систему обращения с отходами в каждом регионе должен быть выбран региональный оператор. Сейчас с этой задачей справился 21 регион. Остальные должны определиться с выбором до мая 2018 года.
Большой блок поправок касается территориальных схем обращения с отходами. Их регионы будут обязаны согласовывать с гражданами, а это значит, что жители смогут повлиять на расположение полигонов, мусоросжигательных заводов, сортировочных станций. Сегодня это сделать сложно, с чем связано немало конфликтов.
При этом у новой системы обращения с отходами есть ряд нерешенных проблем. К примеру, целый контейнер отходов одного вида может испортить выброшенный пакет с пищевым мусором. И ответственности за это никакой нет. Слишком много зависит сейчас от дисциплинированности людей. Кроме того, на утилизацию сейчас не ориентированы многие упаковки, они состоят из разных типов материала, которые сложно разделить на компоненты даже в цехах под воздействием температур, не говоря уже об обычных гражданах. Возможно, ситуация изменится, когда производителям придется самим заботиться об утилизации выпущенной ими упаковки.
Невостребованным элементом многоквартирных домов с переходом на раздельный сбор мусора может стать мусоропровод. Хотя некоторые эксперты уверены, что и они могут быть использованы при переходе на новую систему для одного из видов отходов. К примеру, мусоропровод можно использовать для пищевых отходов, самых распространенных в любом домохозяйстве.
фактически это означает, что тариф за мусорный сбор увеличится в разы — под вполне благовидным предлогом ..
при нищающем населении это смотрится как более глубокое залезание в карманы .. надо бы вспомнить и перечислить всевозможные поводы залезания в карман населения — капремонт, Платон, акцизы , тарифы…
правильно говорится в этом интервью: Где брать деньги? Кредиты на Западе, как раньше, взять невозможно. … Вырастут цены на бензин, на сигареты, на алкоголь – всё как обычно. С точки зрения власти у населения есть колоссальный денежный ресурс: около двух триллионов рублей – сбережения в кубышках. Потому что более двух третей населения не верит, что кризис кончился, и сохраняет сберегающую модель поведения. Берегут свои денежки. И хотя бы часть их государство постарается изъять.
— А ну как не захотят люди с деньгами расставаться?
— Их можно вынудить. Если вы автомобилист, всё равно будете заправлять машину, потому что купить «Теслу» дороже. Тем более Россия не очень для неё приспособлена. Лекарства покупать тоже придётся. В конце концов, и провизию. Посмотрите, как стремительно идёт обнищание населения. Я вижу, как это в Москве и Питере происходит, о провинции и не говорю. Люди с трудом находят деньги на еду, а уж о качестве этой еды лучше умолчать.» http://www.fontanka.ru/2018/01/02/027/
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Аноним все в кучу смешал, а надо просто мусор в 2 пакета собирать. А для него это так тяжело, что все приплел, все припомнил. А главное вывод то какой сделал, в РАЗЫ.
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И где же вы поставите несколько десятков контейнеров у 9-ти этажам. У нас 6 подъездов, даже если вывозить мусор каждый день, что бы сократить количество контейнеров, и то 12 штук куда поставить?
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Продолжайте нищать, но нам ваши проблемы в каждой тебе к чему?
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Пока опыт раздельного мусора не удался :
Много раз в том или ином районе Петербурга власти вместе с экологами пытались наладить сбор раздельного мусора на придомовых территориях. Устанавливали для этого специальные баки. Однако, как показывает опыт, очень скоро эти затеи проваливались по ряду причин.
Во-первых, далеко не все люди готовы держать дома не одно, а четыре мусорных ведра (для стекла, пластика, бумаги и всего остального). Во-вторых, чтобы экономически оправдать забор этих раздельных фракций, контейнеров должно быть много, и расставлены они должны быть кучно (сотни на один муниципальный округ). Это дело затратное. В «пилотном» же режиме проект себя не оправдывает. В-третьих, многие уже наполненные контейнеры требовали, как выяснилось, дополнительного контроля: то шутники дохлую кошку в «пластик» кинут, то горожане перепутают надписи, то из-за того, что широкий формат картона не проходит в прорезь, его просто оставляют рядом…
А главное, транспорт у компаний, занимающихся перевозкой отходов, такой, что им неудобно возить этот мусор фракциями, удобнее — свалить все в одну машину. Вот и получается, что старательно рассортированное тут же шло под общий пресс, губя всю затею на корню.
..Надо сознавать и тот факт, что далеко не всякий полуфабрикат, приготовленный из мусора, востребован сегодня производствами.
Скажем, качественное стекло, подчеркивает Екатерина Озерова, такое, которое идет на посуду или окна, из стеклобоя не сделать. Из него производят только добавки в строительную плитку, изоляционные материалы.
То же самое можно сказать и о производстве изделий из пластика: применение вторичного сырья там ограничено.
https://www.rg.ru/2017/09/05/reg-szfo/v-peterburge-provalilas-ideia-razdelnogo-sbora-musora.html
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