КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Опубликован список погибших на пожаре в обувном цехе в Искитимском районе

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О чем бы вы хотели узнать из материалов «Курьер.Среда.Бердск»?

Если у вас есть своя тема, вы можете ее обозначить в комментариях к посту.

5.01.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

Дорогие читатели! В редакцию пришло несколько запросов от наших читателей на создание определенных тем. Условно назовем их «потребительским».  Внизу их список. Если у вас есть своя тема, вы можете ее обозначить в комментариях к посту. По темам мы составим запросы и адресуем их ответственным лицам. А статьи будем публиковать по мере создания –  в газете и на сайте. Запросы по перечисленным темам мы отправим в ближайшее время. Если этот пост читает КОМПЕТЕНТНОЕ для ответа лицо – милости просим, вы можете не ждать запроса, звоните 3-00-10, мы определим круг вопросов внутри темы.
Удачного всем  2018 года! С наступающим Рождеством!

Темы:
1. Как получить в аренду землю в Бердске. Или купить участок.
2. Что входит в обязанности депутата. Как он выбирает наказы для исполнения.
3. Когда нотариус нужен в нашей жизни.
4. Налоговые вычеты – квартира, лечение, образование.
5. Чтобы скорая помощь оказала вам помощь.
6. Что управляющая компания обязана делать в рамках оплаты за содержание жилья, а что может делать за плату.
7. Как отказаться от УК.
8. Когда менять счетчики? Кто обязан за этим следить?
9. Выплаты за детей.
10. Если пропал ребенок – алгоритм действия.
11. Запросы в органы власти – в каком виде, сроки ответов.
12. МФЦ: комплекс услуг населению.
13. Можно ли взять в аренду лес/побережье Бердска.
14. Кто имеет право на бесплатное жилье.
15. Кто имеет право на медицинские квоты. Как получить квоту на медицинскую помощь.


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Заставят отказаться от мусоропроводов жителей России О чем бы вы хотели узнать из материалов «Курьер.Среда.Бердск»? Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

(1) Комментарий

  1. Гостья

    Например цикл тем о производственных предприятиях и площадках нашего города. Что производят? Как давно работают? Какие планы? Сколько людей занято на производстве? А то кроме магазинов никто ничего не видит и не знает. Ваши корреспонденты могут месяцами не вылезать с территорий БЭМЗА, Химзавода и Веги.

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