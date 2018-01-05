О чем бы вы хотели узнать из материалов «Курьер.Среда.Бердск»?

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Удачного всем 2018 года! С наступающим Рождеством!

Темы:

1. Как получить в аренду землю в Бердске. Или купить участок.

2. Что входит в обязанности депутата. Как он выбирает наказы для исполнения.

3. Когда нотариус нужен в нашей жизни.

4. Налоговые вычеты – квартира, лечение, образование.

5. Чтобы скорая помощь оказала вам помощь.

6. Что управляющая компания обязана делать в рамках оплаты за содержание жилья, а что может делать за плату.

7. Как отказаться от УК.

8. Когда менять счетчики? Кто обязан за этим следить?

9. Выплаты за детей.

10. Если пропал ребенок – алгоритм действия.

11. Запросы в органы власти – в каком виде, сроки ответов.

12. МФЦ: комплекс услуг населению.

13. Можно ли взять в аренду лес/побережье Бердска.

14. Кто имеет право на бесплатное жилье.

15. Кто имеет право на медицинские квоты. Как получить квоту на медицинскую помощь.