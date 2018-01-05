Смертельное ДТП: автоледи на Ford Focus врезалась в грузовик под Новосибирском

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

3 января в 14.30 на 18-м км автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительной информации, 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигалась в сторону Новосибирска. В пути следования не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с грузовиком «Хендай».

В результате ДТП от полученных травм пассажир автомобиля «Форд» — мужчина в возрасте 28 лет — скончался на месте. Водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.