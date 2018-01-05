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Смертельное ДТП: автоледи на Ford Focus врезалась в грузовик под Новосибирском

В аварии погиб пассажир легкового авто. Женщина-водитель с травмами доставлена в больницу. Она выехала на встречку на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».(ФОТО)

5.01.2018 Фото: ГУ МВД по НСО 3 коммент.

Смертельное ДТП: автоледи на Ford Focus врезалась в грузовик под Новосибирском

На месте смертельного ДТП. «Форд Фокус»

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

3 января в 14.30 на 18-м км автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительной информации, 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигалась в сторону Новосибирска. В пути следования не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с грузовиком «Хендай».

Смертельное ДТП: автоледи на Ford Focus врезалась в грузовик под НовосибирскомВ результате ДТП от полученных травм пассажир автомобиля «Форд» — мужчина в возрасте 28 лет — скончался на месте. Водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Поехал мужик в праздники денег заработать….а тут «автоледи», грузовик расколочен,человек убит,бумажки попробуй собери теперь….эхххх люди люди.

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  2. корунд

    Эх леди леди да ещё авто

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  3. Raven

    Не справилась с управлением? Вроде не скользко на трассах, вчера и позавчера ездил. Наверняка на обгон пошла и не рассчитала дистанцию до встречной.

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