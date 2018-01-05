Смертельное ДТП: автоледи на Ford Focus врезалась в грузовик под Новосибирском

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Поехал мужик в праздники денег заработать….а тут «автоледи», грузовик расколочен,человек убит,бумажки попробуй собери теперь….эхххх люди люди.
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Эх леди леди да ещё авто
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Не справилась с управлением? Вроде не скользко на трассах, вчера и позавчера ездил. Наверняка на обгон пошла и не рассчитала дистанцию до встречной.
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