Опубликован список погибших на пожаре в обувном цехе в Искитимском районе

10 человек стали жертвами крупного пожара на обувном производстве в поселке Чернореченском Искитимского района. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожар возник в самом начале рабочего дня — в 9.00 в четверг, 4 января. Сотрудники после новогодних каникул вышли на работу и настраивали оборудование — новый конвейер. Но что-то пошло не так и произошло возгорание. По одной из версий, произошло короткое замыкание электропроводки.

По предварительным данным, на момент возгорания на фабрике находились около 40 человек. Все они сразу же покинули здание, но потом несколько человек вернулись и пытались самостоятельно потушить пламя.

— Люди разошлись от очага пожара, потом 10 человек, бригада, вернулись, чтобы первичными средствами пожаротушения ликвидировать возгорание на начальной стадии, — сообщил начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Рабочие пытались спасти имущество фабрики, но им самим спастись не удалось. В результате 10 человек отравились угарным газом. Все погибшие — граждане Китая и Киргизии. По предварительным данным, граждан Российской Федерации среди них нет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уже выяснили пожарные, очаг возгорания находился в бытовой комнате складского помещения. В МЧС говорят, что с момента начала пожара и до вызова пожарных прошло слишком много времени.

Автор видео Анастасия Солодкова

По предварительной информации, у предприятия имелись все необходимые разрешения для привлечения иностранных рабочих. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, ангар был построен в Бердском совхозе лет 10 назад. В последние годы его достраивали, насколько законно, не знают. Предположительно, владелец здания передавал его в аренду, и перестройкой уже занимались арендаторы.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение близлежащих жилых домов, отключенное во время пожарных работ. Он сообщил, что угрозы для жизни и здоровья жителей поселка Чернореченского и соседнего Искитима из-за многочасового горения ядовитых веществ нет. Кроме того, руководство региона сейчас связывается с посольствами иностранных государств, чьи граждане погибли на пожаре.

До темна на месте пожара работала следственно-оперативная группа и криминалисты Следственного комитета. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК возбудил уголовное дело по ст. 216 УК — нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее смерть двух и более людей. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.

Кроме того, прокуратура Искитимского района проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета.

— В ходе проверки будет дана принципиальная оценка законности и полноты действий ответственных должностных лиц (государственных и муниципальных служащих), — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

РЕН ТВ выяснил имена погибших и пострадавших.

1. Лию Сиян, гражданин КНР, 1993 г.р.

2. Хон Джун, гражданин КНР, 1977 г.р.

3. Рон Шан, гражданин КНР, 1971 г.р.

4. Кен Сиалинь, гражданин КНР, 1964 г.р.

5. Фан Киан, гражданин КНР, 1977 г.р.

6. Цай Киан, гражданин КНР, 1981 г.р.

7. Чин Ис, гражданин КНР, 1977 г.р.

8. Батарбек Ло Тастамбек, 1994 г.р.

9. Таштамиров Юсуф, 1991 г.р.

10. Вячеслав Суворов, 1982 г.р.

Еще два человека пострадали:

1. Цинь Юи, гражданин КНР, 1992 г.р.

2. Уулу Но Зым Джон, 1999 г.р.