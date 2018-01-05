КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 4 комнатную
Продам 3х комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Заставят отказаться от мусоропроводов жителей России

Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

Смертельное ДТП: автоледи на Ford Focus врезалась в грузовик под Новосибирском

С погибшим в Сирии вертолетчиком Валерием Матвеевым простился Бердск

Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

Опубликован список погибших на пожаре в обувном цехе в Искитимском районе

Убрать с виду алкоголь в магазинах призывает депутат Милонов

Парализованного пса Хана из Бердска спасают волонтеры приюта «Бумеранг добра» в Новосибирске

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 10 иностранцев на пожаре в обувном цехе под Искитимом

Минобороны подтверждает обстрел, но опровергает уничтожение самолетов на базе Хмеймим

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Опубликован список погибших на пожаре в обувном цехе в Искитимском районе

В правительстве Новосибирской области заявляют, что россиян среди погибших нет, сгорели граждане Китая и Киргизии.(СПИСОК, ВИДЕО)

5.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев

Опубликован список погибших на пожаре в обувном цехе в Искитимском районе

Пожарным пришлось вырезать металлические листы, чтобы потушить огонь

10 человек стали жертвами крупного пожара на обувном производстве в поселке Чернореченском Искитимского района. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожар возник в самом начале рабочего дня — в 9.00 в четверг, 4 января. Сотрудники после новогодних каникул вышли на работу и настраивали оборудование — новый конвейер. Но что-то пошло не так и произошло возгорание. По одной из версий, произошло короткое замыкание электропроводки.

По предварительным данным, на момент возгорания на фабрике находились около 40 человек. Все они сразу же покинули здание, но потом несколько человек вернулись и пытались самостоятельно потушить пламя.

— Люди разошлись от очага пожара, потом 10 человек, бригада, вернулись, чтобы первичными средствами пожаротушения ликвидировать возгорание на начальной стадии, — сообщил начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Рабочие пытались спасти имущество фабрики, но им самим спастись не удалось. В результате 10 человек отравились угарным газом. Все погибшие — граждане Китая и Киргизии. По предварительным данным, граждан Российской Федерации среди них нет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уже выяснили пожарные, очаг возгорания находился в бытовой комнате складского помещения. В МЧС говорят, что с момента начала пожара и до вызова пожарных прошло слишком много времени.

Автор видео Анастасия Солодкова

По предварительной информации, у предприятия имелись все необходимые разрешения для привлечения иностранных рабочих. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, ангар был построен в Бердском совхозе лет 10 назад. В последние годы его достраивали, насколько законно, не знают. Предположительно, владелец здания передавал его в аренду, и перестройкой уже занимались арендаторы.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение близлежащих жилых домов, отключенное во время пожарных работ. Он сообщил, что угрозы для жизни и здоровья жителей поселка Чернореченского и соседнего Искитима из-за многочасового горения ядовитых веществ нет. Кроме того, руководство региона сейчас связывается с посольствами иностранных государств, чьи граждане погибли на пожаре.

До темна на месте пожара работала следственно-оперативная группа и криминалисты Следственного комитета. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК возбудил уголовное дело по ст. 216 УК — нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее смерть двух и более людей. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.

Кроме того, прокуратура Искитимского района проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета.

— В ходе проверки будет дана принципиальная оценка законности и полноты действий ответственных должностных лиц (государственных и муниципальных служащих), — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

РЕН ТВ выяснил имена погибших и пострадавших.

1. Лию Сиян, гражданин КНР, 1993 г.р.
2. Хон Джун, гражданин КНР, 1977 г.р.
3. Рон Шан, гражданин КНР, 1971 г.р.
4. Кен Сиалинь, гражданин КНР, 1964 г.р.
5. Фан Киан, гражданин КНР, 1977 г.р.
6. Цай Киан, гражданин КНР, 1981 г.р.
7. Чин Ис, гражданин КНР, 1977 г.р.
8. Батарбек Ло Тастамбек, 1994 г.р.
9. Таштамиров Юсуф, 1991 г.р.
10. Вячеслав Суворов, 1982 г.р.

Еще два человека пострадали:
1. Цинь Юи, гражданин КНР, 1992 г.р.
2. Уулу Но Зым Джон, 1999 г.р.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Заставят отказаться от мусоропроводов жителей России О чем бы вы хотели узнать из материалов «Курьер.Среда.Бердск»? Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика