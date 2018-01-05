Убрать с виду алкоголь в магазинах призывает депутат Милонов

Милонов призвал убрать алкоголь с прилавков магазинов
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой ввести дополнительные правила торговли алкоголем, в частности, убрать его по примеру сигарет с прилавков магазинов в специальные огороженные пространства, пишет РИА Новости.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о введении дополнительных правил для торговли всей алкогольной продукцией в нашей стране. Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции», — говорится в письме Милонова, которое находится в распоряжении РИА Новости.
По словам депутата, данная мера не повлечет дополнительных расходов со стороны федерального или региональных бюджетов, но «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя». К тому же Милонов высказал готовность приступить к разработке поправок к действующему федеральному закону, регулирующего данную сферу торговли, в случае получения одобрения данной идеи.
«В тех же магазинах, где табак закрыт от глаз плотными ставнями, где его случайно не увидят дети, спокойно торгуют алкоголем. Ряды с пивом, вином, коньяками и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения приобрести алкогольный напиток. Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя», — подчеркивается в обращении Милонова.
и вредные колбасы убрать а то смущает и провоцирует на покупку
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Опять начинается…..из под прилавка, по блату, по завышенным ценам, нажива…..
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Запихать бухло в ящики на палке над головой кассира,что бы все покупатели головами о них бились….Больно?!,зато Милонов довольнешенек!!!!….Смотрел ретрофото,в50-е сухое вино продавали из квасных бочек(именно сухач),и что,все родители наши алкаши?,запрет только разжигает интерес,любой психолог скажет…
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Вход в вино-водочный магазин по справке от психиатра, в колбасный по справке от гастроэнтеролога, в кальянную по удостоверению депутата (непонятно что они там курят с такими законами)
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Остановите рыжего иди**а!
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милонов видно в магазинах не был давно. Там отдельные отделы с алкоголем. Разницы нет дети все равно видят пьяных на улицах. Давайте тогда трезвяки возрождать? Пропаганда здорового образа жизни должна быть, высмеивание алкогольнозависимых. Употребление не должно быть модным, оно должно приравниваться к гомосексуализму и прочим извращениям.Магазины с алкоголем должны быть специализированные, а не прятать под ширму бутылки. Сделать алкомаркет было бы неплохо Но есть но. Если убрать из сетей алкогольную продукцию пострадает бизнес, что тоже неприемлемо. Так что то как есть сейчас -лучший вариант на данный момент.
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Да хрен с вашим бизнесом.Подумаешь….гонки за долговыми обязательствами транс национальных корпараций.
Опять же..Здоровый образ жизни?
Это вам к фагу!!!! Без шуток здоровый образ жизни есть достижение гармонии с природой.Жрать синтетику.Ездить на синтетике.Жить в синтетике и говорить о здоровье в перерывах между походами к онкологу.Заниматься физкультурой напротив горящей свалки.
Вот и весь ваш здоровый образ жизни.
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Тут я с вами прямо согласен. Особо за трезвяки и алкомаркеты с качественной продукцией и фейсконтролем.
Алкомаркет пусть будет в составе магазина, но с отдельным входом, как сексшоп.
Почти согласен.
«Употребление не должно быть модным, оно должно приравниваться к гомосексуализму и прочим извращениям»
Вот тут увы вы похоже сильно отстали от жизни в плане моды.
Нужен какой то другой демотиватор.
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С точностью до наоборот все получится.
От чего делали после выборов трампа?Употребляли алкоголь в общественном месте!
Пусть начнут с себя! Помоют пятнадцать суток полы в думе.А потом уже когда сами перевоспитаются и других перевоспитывают.
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Потребуйте запрета гос закупок алкоголя.
Пусть водицу пьють.
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Как мне помнится, развал СССР начинали тоже с «антиалкогольной компании»!
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Ни одной полезной для развития страны инициативы, ни одного полезного хоть для чего либо закона, но зато пиар, эпатаж и ещё раз пиар и эпатаж и за всю эту клоунаду платится охрененная по меркам страны зарплата и льготы….вопросы,вопросы….. А потом они обижаются, что депутатов называют паразитами, а то и ещё как по крепче.
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