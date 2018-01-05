Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

Мы опубликуем всех зеленых красавиц на сайте www.kurer-sreda.ru, в группе ВКонтакте, а так же в газете «Курьер.Среда.Бердск».
Дорогие читатели!
Слышите скрип снега! Уже Дед Мороз оставляет следы во дворах! А елочные базары зазывают горожан за покупкой зеленой красавицы! Но курьеровцы ратуют не только за настоящие елки, но и искусственные, рукотворные (из самых неожиданных материалов)… Традиционно мы приглашаем вас поделиться своими новогодними елями/соснами/пихтами с нами!
Ведь уже нарядили? Тогда срочно фотайте и нам на ящик bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Ёлки Бердска». Мы опубликуем всех красавиц на сайте, в группе ВКонтакте, а так же в газете «Курьер.Среда.Бердск». Подпишите фото своим именем, если будет желание – напишите пару слов о том, какие у вас есть традиции, связанные с Новым годом и елкой.
Так же в отдельном посте мы объявим фотомарафон «Новогодние детишки-2018» — ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах. Ведь утренники уже начинаются! Снимайте, присылайте на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Новогодние детишки-2018». Фотокарнавал мы опубликуем так же на сайте, в соцети Вконтакте и, конечно же, в газете «Курьер.Среда.Бердск».
Фото принимаем до 10 января 2018 года.
Присылая фото с вами и елкой на ящик редакции bkurer@mail.ru, вы даете согласие на публикацию изображения и своего имени.
Новый год это наш самый любимый семейный праздник. Ёлку наряжаем мы каждый год. Ставим заранее, для настроения и всегда оттягиваем момент её разбора, так как расставаться с такой красотой очень жалко.
Но мы в прошлом году купили искуственную елку и хотим сказать, что радости она доставляет не меньше! А сколько плюсов!! Смотрите сами:
1. Чистота — не осыпаются иголки. Саму елку можно легко мыть и протирать.
2. Экономия — купив 1 раз избавили себя от ежегодных растрат на 10 лет вперед.
3. Отсутствие хлопот по доставке, установке, декору и хранению.
4. Возможность подольше продлить праздник.
5. Искусственная ель не вызывает аллергии.
6. Сохранение лесных ресурсов. Хвойные деревья растут много лет, а потом украшают наш дом несколько недель. Это просто непозволительная роскошь.
Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Желаю удачи!!!
С уважением,
Куклина Любовь Николаевна
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