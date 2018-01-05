Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели!

Слышите скрип снега! Уже Дед Мороз оставляет следы во дворах! А елочные базары зазывают горожан за покупкой зеленой красавицы! Но курьеровцы ратуют не только за настоящие елки, но и искусственные, рукотворные (из самых неожиданных материалов)… Традиционно мы приглашаем вас поделиться своими новогодними елями/соснами/пихтами с нами!

Ведь уже нарядили? Тогда срочно фотайте и нам на ящик bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Ёлки Бердска». Мы опубликуем всех красавиц на сайте, в группе ВКонтакте, а так же в газете «Курьер.Среда.Бердск». Подпишите фото своим именем, если будет желание – напишите пару слов о том, какие у вас есть традиции, связанные с Новым годом и елкой.

Так же в отдельном посте мы объявим фотомарафон «Новогодние детишки-2018» — ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах. Ведь утренники уже начинаются! Снимайте, присылайте на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Новогодние детишки-2018». Фотокарнавал мы опубликуем так же на сайте, в соцети Вконтакте и, конечно же, в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Фото принимаем до 10 января 2018 года.