СК возбудил уголовное дело по факту гибели 10 иностранцев на пожаре в обувном цехе под Искитимом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой гибели людей на пожаре, который произошел в четверг, 4 января, в цехе по производству обуви в поселке Черенореченском под Искитимом.

Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил и. о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков.

— Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности». Расследовать будет первый отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Новосибирской области. Необходимо осмотреть место происшествие — именно там, где произошел пожар. Попасть туда пока не представляется возможность. Осматривать следователи будут уже утром. И о жертвах пока говорить преждевременно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Третьяков.

По его словам, сейчас в Искитимском отделе СК проходит совещание. Дело находится на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Пожар тушили весь день. О ЧП докладывали в Москву. Сам врио губернатора Андрей Травников прибыл на место трагедии, где ему о ликвидации последствий доложил руководитель регионального главка МЧС Виктор Орлов. До сих пор точно неизвестно число жертв пожара на обувной фабрике: осмотреть все закоулки сгоревшего здания площадью 2000 кв. метров не представлялось возможным из-за сильного задымления.

На вечер 4 января нашли тела 10 погибших работников цеха, сообщили в МЧС. Но число жертв может увеличиться.

По словам Третьякова, он только утром 5 января сможет озвучить достоверную информацию как о количестве погибших, их гражданстве, так и о причине пожара, унесшего жизни иностранных граждан (Китая и, предположительно, Таджикистана или Киргизии).

Статья, по которой возбуждено уголовное дело предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 4 января загорелся цех по производству обуви в Бердском совхозе (поселок Чернореченский) Искитимского района. На тушение пожара были стянуты около 100 пожарных, десятки единиц техники.

Ситуация осложнялась сильным ядовитым задымлением. Но, по информации МЧС, концентрация вредных выбросов от горящих химических материалов не превышает предельно допустимую концентрацию. Чтобы добраться до очагов пожара, огнеборцам пришлось вырезать металлические листы, которыми был покрыт производственный цех. Он выгорел изнутри полностью. К 14.00 были обнаружена тела 5 сгоревших граждан Китая. Позже обнаружили тела еще пяти погибших иностранцев.

Автор видео Анастасия Солодкова



Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на фабрике работало более сотни человек. Они выпускали кроссовки. Недавно штат сотрудников пополнился новыми рабочими, которые приехали из Китая, Киргизии и Таджикистана.

справка

УК РФ Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ

1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.