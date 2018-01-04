С погибшим в Сирии вертолетчиком Валерием Матвеевым простился Бердск

Гроб с телом погибшего пилота не открывали в храме
В четверг, 4 января, в Бердске похоронили подполковника Валерия Матвеева, погибшего 31 декабря 2017 года в Сирии. Он, коренной бердчанин, служил в полку, который перевели из Бердска после расформирования в город Обь. Он до своей последней командировки в Сирии жил с семье в Бердске. Здесь он останется навсегда.
Сначала с летчиком простился полк, дислоцированный в Толмачево, где он служил. Позже гроб с телом Валерия Матвеева привезли в Бердск. И установили на время прощания в Преображенском соборе.
Гроб погибшего героя нес почетный караул. Следом шли родные и однополчане, все те, кто знал и любил Валерия Михайловича. Ему было 45 лет. У него остались мать, жена и трое детей.
Однополчане провожают в последний путь погибшего в Сирии летчика
Героя отдали воинские почести
Автор видео Анастасия Солодкова
Перед обрядом отпевания настоятель Преображенского собора прочитал молитву за упокой души усопшего, отметив, что страна всегда будет помнить своих героев, особенно тех, кто погиб в зоне боевых действий.
Автор видео Анастасия Солодкова
Представители штаба ЦВО присутствовали на панихиде
Из Оби в Бердск приехали военные проститься с погибшим штурманом
В церемонии прощания со штурманом авиации в Бердске участвовали представители штаба Центрального военного округа, представились военные «Курьер. Среда. Бердск». Они пообещали оказать семье Матвеева всю необходимую помощь, пообещав, что его близкие ни в чем не будут нуждаться. И попросили журналистов не брать комментарии у военных и родственников погибшего бердчанина.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Сирии 31 декабря 2017 года разбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое пилоты Артем Кулиш и Валерий Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Некрасов, ветеран военной службы, хорошо знавший обоих погибших, тело Артема Кулиша, второго пилота, отвезут на родину в город Пугачев Саратовской области.
— Валерий Матвеев — коренной бердчанин, у него отец его работал на Бердском радиозаводе, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Васильевич, отметив, что это была не первая его боевая командировка.
Валерий Матвеев окончил челябинское училище штурманов, военную академию имени Жуковского и Гагарина, за время службы освоил несколько видов самолетов и вертолетов, участвовал в операции в Чечне, в Сирии. Имеет 3 государственные награды.
Официально
«При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — добавили в Минобороны.
С сентября 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. В конце декабря глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о выводе из страны основной части российских войск, а также о формировании постоянной группировки на военных базах Хмеймим и Тартус. Официальных данных о численности российского контингента в Сирии и его потерях пока нет. По сообщениям СМИ, только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.
Вечная память воинам России. Позор ВВП.
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