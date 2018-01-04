Минобороны подтверждает обстрел, но опровергает уничтожение самолетов на базе Хмеймим

В Минобороны России заявили, что подтверждают обстрел боевиками из минометов российской авиабазы Хмеймим 31 декабря, в результате которого погибли двое военнослужащих. В то же время в военном ведомстве отрицают сообщения об уничтожении боевиками семи самолетов, пишет Коммерсантъ.

Министерство обороны отмечает, что усилило режим охраны территории авиабазы. «Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков»,— добавили в Минобороны.

Об одном из наиболее серьезных происшествий за более чем два года военной операции в Сирии “Ъ” сообщал накануне. Военно-дипломатические источники рассказали, что авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу со стороны радикальных исламистов. В случае если боевики окажутся членами группировок, проходивших тренировки на территории, где действует международная коалиция во главе с США, российско-американские отношения могут стать еще более напряженными.