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Минобороны подтверждает обстрел, но опровергает уничтожение самолетов на базе Хмеймим

Раннее «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники, сообщил об уничтожении семи самолетов России исламистами.

4.01.2018 Фото: Минобороны Один комментарий

Минобороны подтверждает обстрел, но опровергает уничтожение самолетов на базе Хмеймим

Минобороны опровергло уничтожение самолетов на базе в Сирии

В Минобороны России заявили, что подтверждают обстрел боевиками из минометов российской авиабазы Хмеймим 31 декабря, в результате которого погибли двое военнослужащих. В то же время в военном ведомстве отрицают сообщения об уничтожении боевиками семи самолетов, пишет Коммерсантъ.

Министерство обороны отмечает, что усилило режим охраны территории авиабазы. «Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков»,— добавили в Минобороны.

Об одном из наиболее серьезных происшествий за более чем два года военной операции в Сирии “Ъ” сообщал накануне. Военно-дипломатические источники рассказали, что авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу со стороны радикальных исламистов. В случае если боевики окажутся членами группировок, проходивших тренировки на территории, где действует международная коалиция во главе с США, российско-американские отношения могут стать еще более напряженными.


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(1) Комментарий

  1. Человек

    Всё,почти всё что печатает этот «Ъ» можно назвать назвать жёлтой прессой.Такой же аналогичный вопрос можно задать этому Комерсанту — а где они берут такие бесценные данные? Что,им эти данные эти самые боевики из Сирии поставляют??? Так что задумайтесь сами,кто больше прав — Министерство обороны или это «Ъ» со своими исламистскими сообщениями…
    Человек — против НА и пров — в *IN LOVE*

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