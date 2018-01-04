Сгорели двое стариков на пожаре в Бердске

Загорелся частный дом в Новом поселке Бердска примерно в 15.00 сегодня, 4 января. По данным «Курьер. Среда. Бердск» от информированного источника, в доме проживали двое стариков — супружеская пара. Известно, что пожилой мужчина — неходячий, поскольку парализован.

Пожарные все еще тушат горящий дом (на 15.40), но уже информация о погибших подтвердилась: обители дома погибли.

Подробности — в ближайшее время.