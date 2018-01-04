СК возбудил уголовное дело по факту гибели 10 иностранцев на пожаре в обувном цехе под Искитимом
С погибшим в Сирии вертолетчиком Валерием Матвеевым простился Бердск
Минобороны подтверждает обстрел, но опровергает уничтожение самолетов на базе Хмеймим
Сгорели двое стариков на пожаре в Бердске
Девять жителей Китая и Таджикистана сгорели в пожаре на обувной фабрике под Искитимом
Исламисты уничтожили семь самолетов на российской базе Хмеймим в Сирии
Китайский обувной цех сгорел под Искитимом
Разбились в Сирии два пилота из Бердска на вертолете Ми-24 31 декабря
Протесты в Иране подняли цену нефти до $68 за баррель
Из-за санкций отказался обслуживать оборонные предприятия Альфа-банк