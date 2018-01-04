Девять жителей Китая и Таджикистана сгорели в пожаре на обувной фабрике под Искитимом

Как предает с места ЧП корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» в пожаре на обувной китайской фабрике погибло 9 человек. Все они иностранцы, граждане Китая и Таджикистана.

Пожар по повышенному рангу сложности ликвидируют пожарные в поселке Чернореченский Искитимского района. Пожар начался около 9 утра сегодня, 4 января. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

В тушении возгорания в здании, которое занимает обувное производство, задействовано 84 человека, 24 единицы техники Искитимского и Бердского пожарно-спасательных гарнизонов.

Задымление и особенности строения здания ангарного типа, занимающего площадь около двух тысяч квадратных метров, существенно осложняют работу огнеборцев. Горят материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделяется сильный, токсичный дым.

Через 6 часов после сообщения о пожаре огонь локализован. Проводятся работы по ликвидации открытого горения. Но на 14.00 продолжают дымиться складские помещения, где хранились химикаты и материалы для производства обуви. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, на обувной фабрике выпускали кроссовки. По словам чернореченцев, само здание построено лет 10 назад, его постоянно перестраивали, увеличивая площади. Местные жители говорят, что проблем от обувного производства и его работников никаких не возникало.

Пожарные сообщили «Курьер. Среда. Бердск», в чем заключалась сложность при тушении: пройти с пожарными рукавами по закоулкам цеха было невозможно, поэтому они вырезали отверстия в металлических листах, чтобы попасть к местам горения.

Автор видео Анастасия Солодкова

Около 14.00 на место происшествия прибыла группа следственного комитета. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. руководителя отдела СКР по Искитимскому району Борис Монаенков, на это время точно известно о пяти погибших иностранцах. Их обгоревшие тела обнаружили примерно в середине цеха. Предполагают, что именно они пытались самостоятельно бороться с огнем.

— Пока есть пять погибших. Но их число может возрасти. Из-за едкого дыма затруднен осмотр всех помещений. Причина пожара пока неизвестна. Точно можно будет сказать позже, когда не будет задымления, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Борис Монаенков. — Пока мы проверяем по факту гибели людей, ищем причины, из-за чего они погибли. Будем устанавливать: была это чья-то неосторожность, нарушение правил техники безопасности по вине ответственных лиц или служб. Все эти моменты будем проверять. Пока сложно сказать что-то конкретное. В цехе работало много людей, все иностранные граждане.

Позже в другом отсеке сгоревшего ангара обнаружены тела еще четверых. Они, по предварительной информации, задохнулись угарным газом. Стоит отметить, что едкий запах горелой резины распространяется по всему Бердскому совхозу. Поэтому полицейские оцепили место ЧП, предотвращая проход посторонних. Хотя зевак вокруг немало.

Сотрудники МЧС оперативно связались по телефону с хозяином сгоревшего цеха. Но он якобы приехать не может. Рассказал, что документы на строение находятся в Новосибирске, что они в порядке. Впрочем, известно, что недавно здание перестраивали новые арендаторы. Но кто и как, хозяин пояснить не смог.

Следственный комитет, как уточнил в интервью «Курьер. Среда. Бердск» Монаенков, проверит в том числе и собственника сгоревшего здания, и то, как соблюдались правила техники безопасности на производстве. Пока СКР проводит проверку по факту гибели людей. По словам Бориса Николаевича, этот пожар считается крупным, поскольку произошла массовая гибель людей на предприятии, где работало и находилось в момент пожара много сотрудников. Сегодня цех работал.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на место ЧП в Искитимский район выехал врио губернатора Андрей Травников. Он прибыл к 16.00. К этому времени пожарные полностью ликвидировали открытое горение и задымление.

Начальник главка МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил Травникову о ходе ликвидации пожара и его последствиях. Кроме того, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» об оперативной обстановке постоянно докладывали в Москву по видеосвязи. Видеокамеры установлены в двух местах — за забором сгоревшего цеха и непосредственно у ангара.

Сейчас пожарные разбирают конструкций, проливают тлеющие участки и ищут пострадавших. По информации «Курьер. Среда. Бердск», не месте трагедии работает Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев. Он подтвердил, что в результате пожара, по предварительным данным, погибло 9 человек (в том числе, возможно, иностранные граждане).

К 16.00 выяснили, что возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

— Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета. В ходе проверки будет дана принципиальная оценка законности и полноты действий ответственных должностных лиц (государственных и муниципальных служащих), — заявили в прокуратуре Новосибирской области.