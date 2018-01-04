Исламисты уничтожили семь самолетов на российской базе Хмеймим в Сирии

Радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу в Сирии
31 декабря на авиабазе Хмеймим (сирийская провинция Латакия) произошло одно из самых серьезных происшествий за все два с лишним года проведения военно-воздушной операции России в Сирии. По данным “Ъ”, в тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, семь самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.
О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих. В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.
Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли. Примечательно, что еще 7 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской не исключал появления отдельных диверсионных групп боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) на освобожденной территории в Сирии. «В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы»,— сказал он. Но и этих резервов оказалось недостаточно.
Отметим, что президент Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских сил и средств из Сирии 11 декабря. Тогда он посетил Хмеймим, где поблагодарил военных за «блестящее выполнение своих задач», отметив, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, а в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Спустя 11 дней министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что в места постоянного базирования в Россию из Сирии вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, шесть бомбардировщиков Ту-22, а 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в РФ морским путем. Можно предположить, что после случившегося часть авиации будет возвращена в Хмеймим для восстановления летного состава группировки.
При этом высокопоставленные российские военные неоднократно обвиняли коалицию во главе с США в создании в Эт-Танфе (провинция Хомс) базы. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в интервью «Комсомольской правде», ссылаясь на данные космической и других видов разведки, заявлял, что на этой базе находятся отряды боевиков: «Они фактически там готовятся». По его информации, боевики есть и в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также расположена база США. Он считает, что они и есть остатки «Исламского государства», но после проведенной с ними американскими специалистами работы они берут другие названия (например, «Новая сирийская армия»): «Их задача — дестабилизировать обстановку».
Если причастность этих формирований к атаке на Хмеймим будет подтверждена, то российско-американские отношения в 2018-м году начнутся с серьезного выяснения отношений.
Вопреки прогнозам скептиков, заявлявших в сентябре 2015 года о том, что Россия в Сирии повторит ошибки СССР в Афганистане, военным удалось избежать затяжной войны, осуществив в короткие сроки полноценную операцию против радикальных исламистов. Два года войны предоставили Генштабу ВС РФ огромный массив информации и об эксплуатации оружия и военной техники, и о планах применения войск. Эти знания будут востребованы, если российские войска начнут бороться с исламистами в любой другой стране.
А Путин сказал война закончилась.
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Властям РФ и Ирана ясно дают понять, что пора убираться из Сирии и прекратить поддерживать политический труп Асада. Тем более, что иранские войска там абсолютно не законно.
Путин не зря лично прилетал на авиабазу. Видать после этого опять разбомбили не тех, кого надо. Зная извечное российское разгильдяйство, не удивительно.
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Путин же сказал что всех исламистов-террористов победил. Как же так, неужели наврал?
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Вот ты зря радовался! Уже опровержение вышло! https://lenta.ru/news/2018/01/04/fake/
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а чоб не опровергнуть. никто ж проверять не пойдет
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Гость, радоваться тут нечему. Погибли люди. А вранье наших «доблестных» вояк всем известно.
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точно так же наши отмазывались полтора года назад, когда боевики сообщили о катастрофе на авиабазе Т-4 неподалеку от Пальмиры, в которой сгорели четыре российских вертолета… Затем «Стратфор» опубликовал снимки из космоса, на которых были видны следы сгоревших вертолетов и место подрыва боеприпасов.
и тогда наше Минобороны опровергло ту информацию, несмотря на снимки — российских потерь вообще никогда нет, путинские чудо-богатыри побеждают всегда и всех и, естественно, без малейших происшествий и проблем для себя. А все проблемы — это просто вражеский фотошоп.))
всё как всегда ) потом Путин будет показывать очередному Оливеру Стоуну атаку каких нибудь натовских самолетов , выдавая их, ессно , за российские..
ну, просто потому что ему подсунут очередную лажу от минобороны…и от минэкономики…и от центробанка…и от минздравохранения …
и потом на очередной пресс конференции ВВП с честными глазами будет рассказывать об очередных успехах…) а в соцсетях очередным родным погибших в Сирии будут выражать соболезнования , которых не признают…писать об экономическом коллапсе, росте нищеты, налогов, цен, тарифов …но это будут два разных мира — один виртуальный ,от Кремля, другой реальный , замкадье….
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Ну да, миномётами бомбили, 2 человека погибли.
Ну а самолёты они целые, они же заколдованные.
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А ведь опровергнуть можно было бы достойно — предъяви обычные спутниковые фотографии базы в период с 30 по 2 января с шагом часа в 4-6. Уж за единственной воюющей авиабазой спутники-то должны следить, как и за ее окрестностями. По фотографиям и можно определить — было чего или не было. А если было — то что.
Вместо этого — шапка оземь и рубаха с треском: «Нэ било такого, мамой кылянусь!» Ну и кто тут дурак: мы, которые верим таким доказательствам или министерство, которое способно клепать паленые видеоотчеты и подсовывать их президенту, а вот элементарные 18-20 снимков базы — у него возможности нет. Значит, есть что скрывать — вывод-то однозначный.
Кстати, был обстрел или нет — тоже вопрос интересный. Боевики могут молчать о нем потому что его и вправду не было. Но вот склад с боеприпасами спалить могли. Только не боевики, а свои же. Тем более, новый год, сами понимаете, победа, все дела, ордена-медали обмывали.
Как ни странно,но такой обыденный сценарий, как армейское раздолбайство, вообще никак не учитывается. А его исключать нельзя ни в каком происшествии.
Я могу представить пьяных офицеров, которые устроили эпический голливудский бадабум на базе, и это гораздо более вероятно, чем спецназ боевиков с десятком Градов на прямой наводке.
В итоге «Коммерсанту» сунули дезу про обстрел, которую сейчас и разоблачают. Прикрывая этой дезой и этим разоблачением какой-нибудь оголтелый бардак. (с)
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