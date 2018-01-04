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Китайский обувной цех сгорел под Искитимом

На производстве работали китайцы. Огонь тушат пожарные даже из Новосибирска. Пока нет официальной информации о жертвах.(ФОТО, ВИДЕО)

4.01.2018 Фото: Валентины Один комментарий

Китайский обувной цех сгорел под Искитимом

Огромный цех сгорел в Бердском совхозе

Пожар в производственном здании в Бердском совхозе Искитимского районе начался утром сегодня, 4 января.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Единой дежурной диспетчерской службе Искитимского района, горит цех по производству обуви, в котором работали китайцы.

— О жертвах пока неизвестно. Но там работает чуть ли не вся Новосибирская область. Горит каркасно-щитовое здание размером 100 на 20 метров, — рассказал оперативный дежурный ЕДДС.

О крупном пожаре в Искитимском районе уже доложили в Москву.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, на 12.00 огонь еще не потушили.

— Люди говорят, что погибло 10 человек — и русские, и китайцы. Но точно неизвестно, туда зайти никто не может, — поделился наблюдениями свидетель пожара, приславший в «Курьер. Среда. Бердск» видео и фото с места происшествия.

 

Видео видео Валентина

Китайский обувной цех сгорел под Искитимом

Китайский обувной цех сгорел под Искитимом

Китайский обувной цех сгорел под Искитимом


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Обувь России?

    Thumb up 3 Thumb down 1

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