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Разбились в Сирии два пилота из Бердска на вертолете Ми-24 31 декабря

Погибшего Валерия Матвеева, коренного бердчанина, похоронят на бердском кладбище 4 января. Тело Артема Кулиша отвезут на родину в Саратовскую область.

4.01.2018 Фото: Ok.com, facebook.com 8 коммент.

Разбились в Сирии два пилота из Бердска на вертолете Ми 24 31 декабря

Валерий Матвеев

В Сирии 31 декабря 2017 года разбился российский военный вертолет Ми-24. О гибели двух членов экипажа сообщила международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на публикации в социальных сетях и на специализированных форумах.

Известно, что один из погибших – майор Артем Кулиш, второй — Валерий Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. В сообщении CIT подчеркивается, что место крушения находится в так называемой «зоне деэскалации». Неизвестно, был ли конвой, о котором идет речь, гуманитарным или боевым.

Гибель вертолета и обоих его пилотов подтвердили в Министерстве обороны России. В ведомстве утверждают, что крушение произошло в результате «технической неисправности». Также сообщается, что бортмеханик получил травмы и эвакуирован на авиабазу Хмеймим. В Минобороны подчеркивают, что огонь по вертолету не велся.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево).

В эти минуты гроб с телом Валерия Матвеева везут в Бердск из Оби, где в части прошло прощание с ним. С 12.30 проститься с ним смогут бердчане — отпевание пройдет в бердском Преображенском храме. На разбившемся Ми-24 он был старшим штурманом.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Некрасов, ветеран военной службы, хорошо знавший обоих погибших, тело Артема Кулиша, второго пилота, отвезут на родину в город Пугачев Саратовской области.

Разбились в Сирии два пилота из Бердска на вертолете Ми 24 31 декабря- И Матвеев, И Кулиш — наши. Они находились в 1-й эскадрильи. Валерий Матвеев — коренной бердчанин, у него отец его работал на Бердском радиозаводе, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Васильевич, отметив, что это была не первая их командировка в Сирию.

По его словам, у Валерия Михайловича трое детей. В прошлом году у него родилось двое внуков.

Валерий Матвеев окончил челябинское училище штурманов, военную академию имени Жуковского и Гагарина, за время службы освоил несколько видов самолетов и вертолетов, участвовал в операции в Чечне, в Сирии. Имеет 3 государственные награды.

По информации Некрасова, бортовой техник при крушении вертолета выжил — с переломами обеих ног он доставлен в госпиталь.

В храм Бердска гроб с телом Матвеева доставили к 13.00. Панихида идет при закрытом гробе. На прощание собрались родственники, сослуживцы, коллеги.

Сегодня, 4 января, Валерия Матвеева похоронят на бердском кладбище после отпевания в храме.

Официально

«При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — добавили в Минобороны.

С сентября 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. В конце декабря глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о выводе из страны основной части российских войск, а также о формировании постоянной группировки на военных базах Хмеймим и Тартус. Официальных данных о численности российского контингента в Сирии и его потерях пока нет. По сообщениям СМИ, только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.


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(8) Комментариев

  1. Ллл

    У Валерия Михайловича 3 дочери и последняя родилась в январе 2017 *SORRY* *SORRY*

    Thumb up 3 Thumb down 6

  2. Аноним

    Соболезнования родственникам погибших. :(
    Один вопрос: зачем? *SORRY*

    Thumb up 16 Thumb down 10

  3. Аноним

    Соболезнуем….

    Thumb up 8 Thumb down 1

  4. Алексей

    Прощай Валера! Светлая память тебе! Одноклассник.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  5. Аноним

    Путин, ты доволен?

    Thumb up 9 Thumb down 11

    • Человек

      Аноним — а ты доволен?
      К месту и не к месту ставишь свои комментарии.
      Светлая память ушедшим туда,за другую сторону жизни.
      Человек — против НА и пров -в *IN LOVE*

      Thumb up 3 Thumb down 4

      • Аноним

        Человек, не обращай внимания на либеральных ботов — у них всегда Путин виноват, даже в том, что они родились…

        Thumb up 0 Thumb down 1

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