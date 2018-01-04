КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 4 комнатную
Продам 3х комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
продам1-ую,32кв.м. 89137154330 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 10 иностранцев на пожаре в обувном цехе под Искитимом

С погибшим в Сирии вертолетчиком Валерием Матвеевым простился Бердск

Минобороны подтверждает обстрел, но опровергает уничтожение самолетов на базе Хмеймим

Сгорели двое стариков на пожаре в Бердске

Девять жителей Китая и Таджикистана сгорели в пожаре на обувной фабрике под Искитимом

Исламисты уничтожили семь самолетов на российской базе Хмеймим в Сирии

Китайский обувной цех сгорел под Искитимом

Разбились в Сирии два пилота из Бердска на вертолете Ми-24 31 декабря

Протесты в Иране подняли цену нефти до $68 за баррель

Из-за санкций отказался обслуживать оборонные предприятия Альфа-банк

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Протесты в Иране подняли цену нефти до $68 за баррель

Цена нефти Brent превысила $68 впервые с 2015 года.

4.01.2018 Фото: pxhere.com 2 коммент.

Протесты в Иране подняли цену нефти до $68 за баррель

Цена на нефть растет

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1% и составила $68,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов, пишет ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $68 за баррель 13 мая 2015 года.

Рост нефти происходит на фоне протестов в Иране, которые начались в стране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, свыше 450 арестованы за участие в беспорядках.

В среду командующий Корпуса «стражей исламской революции» генерал Мохаммад Али Джафари объявил об «окончании смуты и поражении мятежа» в иранских городах.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
СК возбудил уголовное дело по факту гибели 10 иностранцев на пожаре в обувном цехе под Искитимом 10 иностранцев погибли на пожаре в китайской обувной фабрике под Искитимом Похоронили в Бердске штурмана авиации, разбившегося на Ми-24 в Сирии

(2) Комментариев

  1. ПЕНС

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ///

    /////////марте 2018 года /////// ?!

    Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Аноним

    американские сланцевые компании будут рады предложить еще бОльший объем по меньшей цене — в очередной раз…
    были уже такие оживления цен, проходили….

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

АКЦИЯ! "Зимняя сказка"
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика