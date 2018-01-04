Из-за санкций отказался обслуживать оборонные предприятия Альфа-банк

Альфа-банк уже известил оборонные предприятия, что не будет их обслуживать из-за санкций.

Об этом сообщил «Эху Москвы» первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев. По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного портфеля «Альфа-банка». «Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — пояснил Сысуев. Ранее о том, что «Альфа-банк» перестал обслуживать из-за санкций оборонные предприятия, сообщил в интервью журналу «Форбс» его совладелец Михаил Фридман.

Отказ «Альфа-банка» от обслуживания российских оборонных предприятий не окажет на него существенного влияния. Такое мнение выразил экономист Андрей Нечаев.

«Уйдет какая-то часть активов и пассивов, но вряд ли для «Альфа-банка» оборонные предприятия играли ключевую роль в обороте. Не думаю, что ему что-то всерьез грозит, хотя потеря хороших клиентов — это всегда тревожно», — сказал эксперт.

При этом Нечаев обратил внимание, что вряд ли «Альфа-банк» отказался обслуживать предприятия Минобороны по собственной инициативе. «В основном оборонные предприятия работают с государственными банками, и вряд ли банки по собственной воле могут перестать их обслуживать. Но и в Минфине, и в Минобороны, и в Центробанке обсуждался вопрос, чтобы выделить целевой банк для обслуживания именно предприятий ВПК. Претендовал на это банк «Российская финансовая корпорация», — заключил он.