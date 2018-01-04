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Из-за санкций отказался обслуживать оборонные предприятия Альфа-банк

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Из-за санкций отказался обслуживать оборонные предприятия Альфа-банк

По мнению экономиста Нечаева, вряд ли банк отказался обслуживать предприятия Минобороны по собственной инициативе.

4.01.2018 Фото: РИА Новости 2 коммент.

Из за санкций отказался обслуживать оборонные предприятия Альфа банк

Альфа-банк известил оборонные предприятия, что не будет их обслуживать из-за санкций

Альфа-банк уже известил оборонные предприятия, что не будет их обслуживать из-за санкций.

Об этом сообщил «Эху Москвы» первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев. По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного портфеля «Альфа-банка». «Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — пояснил Сысуев. Ранее о том, что «Альфа-банк» перестал обслуживать из-за санкций оборонные предприятия, сообщил в интервью журналу «Форбс» его совладелец Михаил Фридман.

Отказ «Альфа-банка» от обслуживания российских оборонных предприятий не окажет на него существенного влияния. Такое мнение выразил  экономист Андрей Нечаев.

«Уйдет какая-то часть активов и пассивов, но вряд ли для «Альфа-банка» оборонные предприятия играли ключевую роль в обороте. Не думаю, что ему что-то всерьез грозит, хотя потеря хороших клиентов — это всегда тревожно», — сказал эксперт.

При этом Нечаев обратил внимание, что вряд ли «Альфа-банк» отказался обслуживать предприятия Минобороны по собственной инициативе. «В основном оборонные предприятия работают с государственными банками, и вряд ли банки по собственной воле могут перестать их обслуживать. Но и в Минфине, и в Минобороны, и в Центробанке обсуждался вопрос, чтобы выделить целевой банк для обслуживания именно предприятий ВПК. Претендовал на это банк «Российская финансовая корпорация», — заключил он.


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(2) Комментариев

  1. ФАГ

    И что из этого. Не хотят и не надо. Банки разве на Марксе находятся. На территории России находятся. Национализировать банки, банкиров загнать в шахты. Еще лучше — привязать на цепь (так поступали англичане со своими шахтерами в 30-е годы), пусть уголек рубят киркой. И проблема финансирования предприятий будет решена.

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  2. Аноним

    вот вам и перевод «промышленности на военные рельсы ..» в условиях «патриотического» частного капитала)
    Сбербанк отказался работать в Крыму , Центробанк вовсю скупает амерские бумажки на миллиарды долларов, российские спортсмены согласились выступить без национального флага, олигархи до сих пор выводят деньги из страны по офшорам и иностранным компаниям…
    про импортозамещение уже молчат….)
    а наше кисель-тв заходится в «ура-патриотическом духовноскрепном» угаре ..)
    хотя….в недавнем новогоднем обращении Путин уже не говорил о величии России, а обращался к «семейным ценностям» …) ) что, уже и с внешней политикой уже что то не так?

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