В ночь с 3 на 4 января похолодает до -35 градусов в Новосибирской области

Жители Новосибирской области начали получать SMS-сообщения от МЧС, предупреждающие о похолодании. В Новосибирск идут аномальные морозы — предупреждает МЧС. «МЧС: Ночью с 3 на 4 января на территории Новосибирской области ожидается холодная погода с температурой воздуха до -35С. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.