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В ночь с 3 на 4 января похолодает до -35 градусов в Новосибирской области

Жители Новосибирской области начали получать SMS-сообщения от МЧС, предупреждающие о похолодании.

3.01.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

В ночь с 3 на 4 января похолодает до 35 градусов в Новосибирской области

Похолодание идет в Бердск

Жители Новосибирской области начали получать SMS-сообщения от МЧС, предупреждающие о похолодании. В Новосибирск идут аномальные морозы — предупреждает МЧС.  «МЧС: Ночью с 3 на 4 января на территории Новосибирской области ожидается холодная погода с температурой воздуха до -35С. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

 


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(1) Комментарий

  1. Житель Бердска

    Ну наконец-то можно нормально искупаться в проруби!!!!

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