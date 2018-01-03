Друзья, хватит есть и пить! Идем гулять в сказочный лес Бердска!

Первые дни 2018 года не радуют нас теплом. Но если одеться теплее — валенки, ушанки, ватные штанишки, термобелье, то точно в лесу не замерзнете! Хватит наедать килограммы! Пора двигаться! А лес нашего города чудесен и волшебен! Снег украсил деревья до ощущения, что вы бредете по сказке…Снимки сделаны 2,3 января.

Мы дарим эти фотки тем, кто по разным причинам не может выйти из дома! С Новым годом! С новым лесом! Счастья и добра!

Всегда ваш, Курьер…