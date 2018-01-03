Друзья, хватит есть и пить! Идем гулять в сказочный лес Бердска!

Мы дарим эти снимки зимнего леса Бердска тем, кто по разным причинам не может выйти из дома! (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Первые дни 2018 года не радуют нас теплом. Но если одеться теплее — валенки, ушанки, ватные штанишки, термобелье, то точно в лесу не замерзнете! Хватит наедать килограммы! Пора двигаться! А лес нашего города чудесен и волшебен! Снег украсил деревья до ощущения, что вы бредете по сказке…Снимки сделаны 2,3 января.
Мы дарим эти фотки тем, кто по разным причинам не может выйти из дома! С Новым годом! С новым лесом! Счастья и добра!
Всегда ваш, Курьер…
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