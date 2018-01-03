Помогите усыпить собаку!

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Парализованная собака ползает по снегу и скулит! Распространите. Нужна экстренная помощь!

Нужны люди, готовые ее забрать на кураторство и помочь или усыпить! Она мучается — на улице холод, а она парализованная! Телефон для связи: 8913 984 1411.

СРОЧНО! Кто может помочь?

