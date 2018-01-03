Помогите усыпить собаку!

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Скончался рыбак на льду у моста через залив в Бердске
Погибли 2-летняя девочка и женщина из ВАЗа в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Всю ночь стояли в очереди за свиными ушами и ножками на мясокомбинате Новосибирска
Подать объявление и рекламу, купить книгу и взять календарь-2018 вы можете с 3 января в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Микрорайон «Белокаменный» остался без света в Бердске
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Массовые протесты против власти вспыхнули в Иране
Экономика-2018: денег будет тем больше, чем больше россияне их будут тратить