Скончался рыбак на льду у моста через залив в Бердске

В среду днем на льду Бердского залива погиб рыбак. ЧП случилось 3 января примерно в 13.30 недалеко от моста.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», скончался 70-летний житель Бердска.

— Человека обнаружили лежащим на льду недалеко от моста. Задача сотрудников поисково-спасательного отряда была транспортировать его на берег для оказания медицинской помощи. Но по прибытии на место стало понятно, что человек погиб. Тело мужчины 1947 года рождения спасатели передали «скорой» и полиции, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный бердского ПСО.

По словам очевидцев, погибший уже «отрыбачил», собрал палатку, бур и прочие рыболовные снасти, пошел по льду Бердского залива и упал. Внешне было похоже на сердечный приступ. Во всяком случае следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Расследовать происшествие предстоит Следственному комитету.