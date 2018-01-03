Горела баня в Бердске

В Бердске во вторники произошел пожар в бане, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

2 января в 17:53 в бердскую пожарную службу поступило сообщение о том, что горит баня на ул. Красная Сибирь. Огнем была повреждена стена бани.

— В 18:01 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.

О пострадавших и причинах пожара не сообщается.