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Горела баня в Бердске

В бане на ул. Красная Сибирь сгорела стена.

3.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Горела баня в БердскеВ Бердске во вторники произошел пожар в бане, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

2 января в 17:53 в бердскую пожарную службу поступило сообщение о том, что горит  баня на ул. Красная Сибирь. Огнем была повреждена стена бани.

— В 18:01 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.

О пострадавших и причинах пожара не сообщается.


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