Погибли 2-летняя девочка и женщина из ВАЗа в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

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А почему здесь нету линчевания водителя Жигулей? Он же от «большой любви» пьяный сел за руль и убил ребенка и женщину? Вот здесь, в отличии от истории с квадриком, не трагическая ошибка или несчастный случай. Или пьяная поездка со смертельным ДТП не новость? уже обыденность? Но почему то весь гнев обрушился на родителей того происшествия.
Чисто мое мнение, этот случай гибели ребенка — преднамеренное преступление, а тот , я так считаю, трагическая ошибка.
И все равно очень грустно и жалко от того, что по вине взрослых умирают невинные дети, которых полностью доверяют взрослым, надеясь что они их защитят от всех и от всего. А на самом деле это детей надо защищать от таких горе-родителей.
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Ну, это же не покатушки в лесу на квадроцикле.
А сесть поддатым за руль и поехать из пункта А в пункт Б, потому что срочно надо, да ещё и семью посадить- таких пол города наберется. Что уж тут осуждать и обсуждать то…
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Это не покатушки…это еще страшнее…это потенциальный убийца, и своих угрохал и чужих мог. А что бы вы сказали если он врезался в автобус с детьми, и было бы больше детских смертей? тоже обсуждать нечего?
Что значит если надо срочно??? если надо есть электричка, автобус, такси…. Вы за пол-города не говорите. Если вы так поступаете если срочно надо, то не надо говорить за всех. Этому есть одно название «убийца на колесах».
Не понимаю тех кто еще за этот комментарий класс ставит.
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Выдохните и ещё раз перечитайте.
Вы спросили, почему никто не линчует здесь водителя Жигулей. Я вам ответила. Потому что сами такие.
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Выражайте яснее свою мысль, по вашему комментарию не понятно поддерживаете вы или осуждаете
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Обращайте внимание на частицы и стиль речи. В следующий раз буду пописывать специально для вас: это был сарказм.
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Линёва — Кемерова. Линёве — Кемерове.
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Преступник угробил невинных людей! Но как они сели в машину к пьяному водителю?! Как? Какая необходимость была ехать? А если и была, то почему водитель пил? Как же это страшно!
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Селяне наверно. ВАЗ21011..так и не понял сколь их туда набилось к пьяному то? Выпили и гуртом..
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