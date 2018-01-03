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Погибли 2-летняя девочка и женщина из ВАЗа в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Еще трое взрослых и два маленьких ребенка, ехавшие в «Жигулях» с пьяным водителем, госпитализированы с различными травмами. Смертельная авария произошла на трассе М-52 в районе Линева.

3.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.

Погибли 2 летняя девочка и женщина из ВАЗа в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Искитимском районе

В Искитимском районе во вторник произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили сегодня, 3 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

2 января в 20.50 на 84-м км трассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительной информации, 46-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21011 двигался в сторону Черепанова. В пути следования совершил столкновение с автомобилем МАЗ, который в двигался попутном направлении.

В результате ДТП от полученных травм пассажиры ВАЗа — 35-летняя женщина и 2-летняя девочка — скончались на месте. Водитель и находившиеся в «Жигулях» 27-летняя женщина, 43-лений мужчина, а также малолетние дети в возрасте 2 лет и 10 месяцев с травмами различной степени тяжести доставлены медицинское учреждение.

Предварительно установлено, что водитель «Жигулей» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.


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(9) Комментариев

  1. Мое мнение

    А почему здесь нету линчевания водителя Жигулей? Он же от «большой любви» пьяный сел за руль и убил ребенка и женщину? Вот здесь, в отличии от истории с квадриком, не трагическая ошибка или несчастный случай. Или пьяная поездка со смертельным ДТП не новость? уже обыденность? Но почему то весь гнев обрушился на родителей того происшествия.
    Чисто мое мнение, этот случай гибели ребенка — преднамеренное преступление, а тот , я так считаю, трагическая ошибка.
    И все равно очень грустно и жалко от того, что по вине взрослых умирают невинные дети, которых полностью доверяют взрослым, надеясь что они их защитят от всех и от всего. А на самом деле это детей надо защищать от таких горе-родителей.

    Thumb up 10 Thumb down 2

    • Ольга

      Ну, это же не покатушки в лесу на квадроцикле.
      А сесть поддатым за руль и поехать из пункта А в пункт Б, потому что срочно надо, да ещё и семью посадить- таких пол города наберется. Что уж тут осуждать и обсуждать то…

      Thumb up 3 Thumb down 6

      • Мое мнение

        Это не покатушки…это еще страшнее…это потенциальный убийца, и своих угрохал и чужих мог. А что бы вы сказали если он врезался в автобус с детьми, и было бы больше детских смертей? тоже обсуждать нечего?
        Что значит если надо срочно??? если надо есть электричка, автобус, такси…. Вы за пол-города не говорите. Если вы так поступаете если срочно надо, то не надо говорить за всех. Этому есть одно название «убийца на колесах».
        Не понимаю тех кто еще за этот комментарий класс ставит.

        Thumb up 3 Thumb down 3

        • Ольга

          Выдохните и ещё раз перечитайте.
          Вы спросили, почему никто не линчует здесь водителя Жигулей. Я вам ответила. Потому что сами такие.

          Thumb up 1 Thumb down 2

  2. Аноним

    Линёва — Кемерова. Линёве — Кемерове. :-D

    Thumb up 0 Thumb down 3

  3. Аноним

    Преступник угробил невинных людей! Но как они сели в машину к пьяному водителю?! Как? Какая необходимость была ехать? А если и была, то почему водитель пил? Как же это страшно!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  4. Краб

    Селяне наверно. ВАЗ21011..так и не понял сколь их туда набилось к пьяному то? Выпили и гуртом..

    Thumb up 1 Thumb down 0

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