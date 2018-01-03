Погибли 2-летняя девочка и женщина из ВАЗа в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Искитимском районе во вторник произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили сегодня, 3 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

2 января в 20.50 на 84-м км трассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительной информации, 46-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21011 двигался в сторону Черепанова. В пути следования совершил столкновение с автомобилем МАЗ, который в двигался попутном направлении.

В результате ДТП от полученных травм пассажиры ВАЗа — 35-летняя женщина и 2-летняя девочка — скончались на месте. Водитель и находившиеся в «Жигулях» 27-летняя женщина, 43-лений мужчина, а также малолетние дети в возрасте 2 лет и 10 месяцев с травмами различной степени тяжести доставлены медицинское учреждение.

Предварительно установлено, что водитель «Жигулей» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.