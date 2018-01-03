Всю ночь стояли в очереди за свиными ушами и ножками на мясокомбинате Новосибирска

Трудно отыскать человека, который каждый год не ждет и не готовится к самому волшебному празднику — Новому году. И взрослые, и дети в новогоднюю ночь загадывают самые заветные желания и верят в то, что они исполнятся. Проходит время, меняются блюда на праздничных столах, на висках людей предательски блестит седина. И уже внуки, а не они сами, наряжают новогоднюю елочку и замирают от восторга, когда на ней зажигаются огни. Меняются время, люди, но неизменным остаются атрибуты Нового года: елка, Дед Мороз, Снегурочка, елочные игрушки. А еще память хранится в старых фотографиях и открытках.

В бердском городском историко-художественном музее среди экспонатов есть и те, которые касаются Нового года. Пусть их и не так много, но они все дают представление о том времени, когда служили свою верную службу бердчанам и радовали их.

Волшебная коробка

Одни из самых счастливых воспоминаний детства. Конец декабря. Открываешь дверь в дом, а тебя буквально окутывает пихтовый запах. В родительском доме всегда отдавали предпочтение этому дереву. Мало того что пихта имела превосходный аромат, она еще в отличие от ели долго не сбрасывала иголки. Пихту, длиной до самого потолка, устанавливали в крестовину. Наступал черед игрушек. Они хранились в старом деревянном чемоданчике в подполе. Их было так много. Они были такие разные и такие восхитительные. Среди стеклянных бус, золотых шишек и разноцветных шаров находились и картонные игрушки — курочки, петушки, снежинки, бабочки, наверное еще из детства старших братьев. Хотя они не были такими шикарными, как стеклянные птички, которые крепились к веткам прищепочками, для них всегда на пихте находилось место. Когда все игрушки были развешаны, наступала очередь бусам, дождику и мишуре. Последний аккорд — гирлянда. В комнате выключали свет и «включали» елку. Да, еще были очень красивые Дед Мороз и Снегурочка. Они буквально выглядывали из-за пушистых веток пихты. И непременно стояли в «сугробе» из ваты и дождика…

В бердском городском музее есть экспонаты, которые помогут окунуться в счастливые дни бердчанам, чье детство прошло в 60-70 годы прошлого столетия.

Главный хранитель музея Ольга Луппова достает из коробки Деда Мороза.

— Дед Мороз и Снегурочка стояли под елочкой в каждой семье. Они были непременным атрибутом Нового года. Вот этот Дедушка Мороз был изготовлен в 1967 году. Он из ткани и ваты, — рассказала главный хранитель.

Бердчанка Ида Левина передала музею новогодние флажки советского времени. Они либо развешивались на елке, либо по всей комнате. Зайчики, слоники, ежики и даже ракета с Кремлем. Невозможно поверить, но бумажные флажки были выпущены в 1984 году. Так что они были в почете довольно продолжительное время. Есть флажки и постарше — 70-х годов.

Картонные металлизированные фигурки зверей и птиц некогда входили в набор из 30 штук. В музей попали не все.

Есть раритетные елочные украшения 50-х годов. Сделаны они из ваты, но так искусно, что глядя на грушу со стороны, можно подумать, что она настоящая.

Елка из тополя

Детство 72-летнего Евгения Павлова пришлось на послевоенное время. Его семья жила на ул. Чкалова и выходила к железнодорожному вокзалу. Когда он был ребенком и подростком, в Бердске не устанавливали городских елок. Правда, в школе новогоднее дерево все же было. Его роль исполнял «тополь». В те годы нельзя было пилить елки. Каралось это деяние очень строго. Тюремным сроком. Жили в лесу, а деревья рубить было нельзя, разве что упавший сук с дерева могли поднять и принести на растопку, вспоминает Евгений Евгеньевич.

В 60-е годы уличные елки появились по всему городу: на 11 квартале, на площади Горького, в Микрорайоне, где раньше было кафе «Сказка». Елок пять точно стояло, отметил Павлов. Обязательно ставили елку на каждом заводе и в школах.

-Тогда на городские елки игрушки делали своими руками, и даже из газет, — вспомнил бердчанин.

Валя, делай таз винегрета!

Валентина Коваленко ездила на строительство БЭМЗа из Новосибирска. Лишь спустя пару лет она обосновалась в Бердске, когда ей предоставили жилье. Было это в начале 60-х годов.

— На работу в Бердск ездили из Новосибирск на открытой грузовой машине. Зимой, чтобы не замерзнуть ставили железное ведро, бросали в него деревяшки и грели руки, пока ехали, — вспомнила юность 80-летняя бердчанка.

В 60-е годы елку ставили на 11 квартале, там же был и каток. Была елка и на площади Горького. Да и в каждом большом дворе.

Валентина Григорьевна с ностальгией вспоминает, как они заранее готовились к Новому году. Например, нужно было отстоять в очереди целую ночь, чтобы утром на новосибирском мясокомбинате купить свиные уши и ножки для холодца — царя новогоднего стола.

— Холодильников тогда не было, все вывешивали за окно. У меня висели свиные уши и ножки. Жила на первом этаже. Слышу, что-то бьет и бьет в окно. Выглянула, а там только одно ухо осталось, кто-то остальное украл — с улыбкой вспомнила бердчанка.

Новогодний стол не отличался особыми изысками и был у всех примерно одинаковый.

— Это уже когда селедку можно было достать, делали ее под шубой. Все же было по талонам, например — 400 граммов колбасы на всю семью. И, конечно, самым новогодним блюдом был винегрет. Мне подруга все время говорила: «Делай целый таз, чтобы на всех хватило». На столе стоял отварной картофель и резаные яблоки. Целые были непозволительной роскошью, ведь за ними нужно было ехать в Академгородок и отстоять большую очередь. Да, была и квашеная капуста. Никто не напивался. Выпьют немного водки и начинают веселиться. Поют, танцуют, — рассказала Коваленко.

Непременно после застолья вся компания отправлялась на елку. Встречали знакомых, катались на горках. Все вместе. И взрослые, и дети.

Валентине Григорьевне запомнился новый 1976 год. После встречи Нового года традиционно отправились на площадь. Все стали кататься на горках, а Валя отказалась. Только что купила новые сапоги.

— Всем сказала: я в новых сапогах не поеду. Тут кавалер снял свою шубу и бросил на горку. Я тогда поехала на ней, — вспомнила Коваленко.

Долгая память из альбома

Очень редкое музейное фото. Снимок сделан в 1967 году. Мало кто в Бердске знает, что городская елка стояла и на 11 квартале. Примерно в том месте, где теперь расположен магазин «Мария Ра».

О многом могут рассказать фотографии из альбома С. Иевлева, подаренного музею

Перед нами открытка-портрет, гласящая «С Новым годом! 1950 счастливым Новым годом, товарищи». В центре портрет пожилого мужчины. В свободное пространство фото-художник Порошкин уместил звезды, одну даже с серпом и молотом, новогоднюю елку, с сияющей звездой на макушке. Вот мчится с горы на санках не то мальчик, не то девочка. И гордо несет в одной руке корзину, а другой придерживает елку на плече деревенский мужик. Судя по всему, такой образ был у Деда Мороза в середине прошлого века.

В альбоме Иевлева несколько фотографий маленькой очаровательный Снежинки. С каким удовольствием она пьет лимонад, налитый из стеклянной бутылки. Кто жил в советскую эпоху, наверняка до сих пор помнит его неповторимый вкус. А вот детсадовцы внимательно слушают выступление. Деда Мороза. Он остался за кадром. Фотографии датированы 1955 и 1958 годами. Сделаны они в городе Инта.