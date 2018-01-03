Подать объявление и рекламу, купить книгу и взять календарь-2018 вы можете с 3 января в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

С Новым годом, дорогие наши читатели!

Вы можете подать объявление и рекламу в наши газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё», на сайты 3,4, 5 января 2018 года с 9.00 до 15.00, с 9 по 12 января с 9.00 до 18.00 по адресу: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, т.3-00-10.

Так же можно прийти в редакцию за календарем на 2018 год. Или купить книгу со старинными снимками Бердска в подарок.

Подать объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» вы можете ОНЛАЙН.

Офис по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 – отдыхает до 15 января.

С 15 января все офисы Издательского дома «БукЪвица» работают в обычном режиме.

Первые номера газет выйдут «Народ знает всё» — 22 января, «Курьер.Среда.Бердск» — 24 января.

Новости можно читать в оперативном режиме на сайте www.kurer-sreda.ru

Красивых вам каникул и удачного 2018 года! Мы с вами!