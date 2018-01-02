КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 4 комнатную
Продам 3х комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
продам1-ую,32кв.м. 89137154330 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Массовые протесты против власти вспыхнули в Иране

Экономика-2018: денег будет тем больше, чем больше россияне их будут тратить

Возмущены платными косметологическими и стоматологическими услугами россияне

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Квадроцикл раздавил 5-летнего мальчика на глазах пьяной матери под Бердском

Пять селёдок подарил Руслан Безносенко своей Чаре на Новый год в Бердске

Насмерть разбился 5-летний ребенок на квадроцикле в Бердске

Резервный фонд России закрыли

Итоги-2017: в поисках вежливых людей и «Мерседесов» и прощание с концессией в Бердске

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Микрорайон «Белокаменный» остался без света в Бердске

Энергетики ищут подстанцию, на которой произошел сбой.

2.01.2018 Фото: pixabay.com 3 коммент.

Микрорайон Белокаменный остался без света в Бердске

Несколько улиц Бердска остались без света

2 января в 20.20 произошел сбой электросети Бердска. На мгновение свет погас в Микрорайоне.

В результате аварии без света остались улица Лунная и весь микрорайон Белокаменный.

Как сообщил оперативный дежурный по Бердску, пока причина неизвестна. Энергетики выехали в Микрорайон.Пока найти подстанцию, на которой произошло ЧП специалисты не могут.

Полиция так же выехала в район ЧП.

В 21.00 стало известно, что ищут пожар на подстанции по улице Кристальной. Сейчас туда вызвали пожарных. Судя по тому, что никто не может найти пожар, то причина — не в нем.

В группе «Курьера» ВКонтакте бердчане пишут, что в части домов по ул.Лунная свет появился. В 21.40 свет появился во всех домах, где произошел сбой.

В 22.00 дежурный по городу сообщил, что света не было 1 час 20 минут, точную причину знают энергетики, но можно не переживать — больше отключений не будет! С Новым годом!

Информации о пожаре в Белокаменном в диспетчерскую (2-18-18) не поступала.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Микрорайон «Белокаменный» остался без света в Бердске Надолго отключили свет в Бердске? «Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

(3) Комментариев

  1. Добрая

    Да, уже есть!Как раз несколько минут назад дали! Ура! Но почему в таких ситуациях невозможно никуда дозвониться, чтобы узнать хоть какую-нибудь инфу? УК «Кристалл» -линия «занята», горсеть (эх, вы ведь ночной дозор!) — ни звука в ответ! В МЧС не звонила, в старом телефоне надо найти номер. Думала, у вас в заметке о нужных телефонах на каникулах найду, обновлю. Но там телефоны, без которых можно обойтись. А таких важных нет!И ни одна служба не отвечает на звонки, это безобразие!
    2-18-18 — внесите в свой блокнот! единая диспетчерская Бердска — ред.

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Зверь

      Звонить надо в Бердский РЭС , но те как правило, как трусливые суслики, снимают трубку и ложат её на стол, лишь бы не слушать маты жителей

      Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    И зачем пожарные машины если пожар на подстанции??? На таких объектах он пожарными машинами не тушится, а то что загорелось: кабеля и т.д оставляют догорать.

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 20% на детскую "Юнга"
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика