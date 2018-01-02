Микрорайон «Белокаменный» остался без света в Бердске

2 января в 20.20 произошел сбой электросети Бердска. На мгновение свет погас в Микрорайоне.

В результате аварии без света остались улица Лунная и весь микрорайон Белокаменный.

Как сообщил оперативный дежурный по Бердску, пока причина неизвестна. Энергетики выехали в Микрорайон.Пока найти подстанцию, на которой произошло ЧП специалисты не могут.

Полиция так же выехала в район ЧП.

В 21.00 стало известно, что ищут пожар на подстанции по улице Кристальной. Сейчас туда вызвали пожарных. Судя по тому, что никто не может найти пожар, то причина — не в нем.

В группе «Курьера» ВКонтакте бердчане пишут, что в части домов по ул.Лунная свет появился. В 21.40 свет появился во всех домах, где произошел сбой.

В 22.00 дежурный по городу сообщил, что света не было 1 час 20 минут, точную причину знают энергетики, но можно не переживать — больше отключений не будет! С Новым годом!

Информации о пожаре в Белокаменном в диспетчерскую (2-18-18) не поступала.