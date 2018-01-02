Микрорайон «Белокаменный» остался без света в Бердске

«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Массовые протесты против власти вспыхнули в Иране
Экономика-2018: денег будет тем больше, чем больше россияне их будут тратить
Возмущены платными косметологическими и стоматологическими услугами россияне
День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Квадроцикл раздавил 5-летнего мальчика на глазах пьяной матери под Бердском
Пять селёдок подарил Руслан Безносенко своей Чаре на Новый год в Бердске
Насмерть разбился 5-летний ребенок на квадроцикле в Бердске
Итоги-2017: в поисках вежливых людей и «Мерседесов» и прощание с концессией в Бердске
Да, уже есть!Как раз несколько минут назад дали! Ура! Но почему в таких ситуациях невозможно никуда дозвониться, чтобы узнать хоть какую-нибудь инфу? УК «Кристалл» -линия «занята», горсеть (эх, вы ведь ночной дозор!) — ни звука в ответ! В МЧС не звонила, в старом телефоне надо найти номер. Думала, у вас в заметке о нужных телефонах на каникулах найду, обновлю. Но там телефоны, без которых можно обойтись. А таких важных нет!И ни одна служба не отвечает на звонки, это безобразие!
2-18-18 — внесите в свой блокнот! единая диспетчерская Бердска — ред.
2 0
Звонить надо в Бердский РЭС , но те как правило, как трусливые суслики, снимают трубку и ложат её на стол, лишь бы не слушать маты жителей
2 0
И зачем пожарные машины если пожар на подстанции??? На таких объектах он пожарными машинами не тушится, а то что загорелось: кабеля и т.д оставляют догорать.
1 1