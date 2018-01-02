Надолго отключили свет в Бердске?

В рубрику «Сообщи свои новости» на WhatsApp «Курьер.Среда.Бердск» (8 953 878 9010) пришло сообщение:

Есть ли информация, как надолго выключили свет в Бердске. М-н Белокаменный точно весь без света.

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Добрый вечер, что со светом на ул. Лунной, 11? Кто что знает? На телефон не отвечают.

От редакции:

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