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Надолго отключили свет в Бердске?

М-н Белокаменный точно весь без света.

2.01.2018 5 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» на WhatsApp «Курьер.Среда.Бердск» (8 953 878 9010) пришло сообщение:

Есть ли информация, как надолго выключили свет в Бердске. М-н Белокаменный точно весь без света.

А также:

Добрый вечер, что со светом на ул. Лунной, 11? Кто что знает? На телефон не отвечают.

От редакции:
Подробнее о происшествии на сайте Курьер.Среда.Бердск


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Говорят, три пожарной машины видели на белокаменном

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  2. Аноним

    На лунной 55 есть свет. А в домах лунная 28,30.32 это нарротив нету….странно

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  3. Аноним

    Нет света, воды и батарей начали остывать на белокаменном

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  4. Аноним

    На Южном свет есть

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  5. Ольга

    Сейчас можно позвонить в единую справочную по тел. 21818. У дежурного есть информация об авариях и сроках ликвидации аварии. У нас напротив Лунной 28, 30, 32 свет есть.

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