Надолго отключили свет в Бердске?

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Итоги-2017: в поисках вежливых людей и «Мерседесов» и прощание с концессией в Бердске
Говорят, три пожарной машины видели на белокаменном
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На лунной 55 есть свет. А в домах лунная 28,30.32 это нарротив нету….странно
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Нет света, воды и батарей начали остывать на белокаменном
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На Южном свет есть
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Сейчас можно позвонить в единую справочную по тел. 21818. У дежурного есть информация об авариях и сроках ликвидации аварии. У нас напротив Лунной 28, 30, 32 свет есть.
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