Массовые протесты против власти вспыхнули в Иране

Не менее 450 человек задержаны с субботы в Тегеране в связи с беспорядками, сообщил во вторник иранскому агентству ИРНА представитель городских властей Али-Асгар Насербахт, пишет Интерфакс.
По его словам, «200 человек задержаны в субботу, 150 — в воскресенье и около 100 — в понедельник».
Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что в ночь на вторник не менее девяти человек погибли в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан.
Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек, отмечает телевидение.
В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста. Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию. Агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение сообщало, что власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения.
Между тем, также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.
Во вторник в Евросоюзе выразили надежду на то, что право на мирные манифестации будет гарантировано в Иране.
Накануне президент США Дональд Трамп в своем твиттере предположил, что в Иране настало время для перемен. В последние дни ушедшего года он также обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США «лживой и оппортунистской».
Людям похоже надоело жить под гнётом тиранов.
5 1
https://pp.userapi.com/c830208/v830208605/34bbf/jbGIYJNAtWw.jpg
1 0
эта новость тоже революционная ):
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Конституционный суд (КС) Молдавии временно прекратил полномочия президента Игоря Додона, суд принял решение во вторник по запросу группы депутатов от правящей коалиции.
Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.
Суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров» и объявил о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности». http://www.interfax.ru/world/594278
совершенно невозможно подобное представить в путинской России ..)) политическая конкуренция, честные суды, в России? не, не слышали..)
4 0