Экономика-2018: денег будет тем больше, чем больше россияне их будут тратить

Жилье продаем и покупаем

Прошлый год, прогнозировали эксперты, станет периодом низких цен на жилую недвижимость. Но уже с осени ожидался рост. «Прогнозы оправдались на 100 процентов», — говорит президент Российской гильдии риэлторов Татьяна Деменок. По данным Национальной ассоциации застройщиков, в июне 2017 года средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья в новостройках в России составила 62,6 тысячи рублей, а к ноябрю выросла до 64,8 тысячи рублей. Причиной послужил рост спроса на новостройки на фоне снижения ставок по ипотеке, предложений застройщиков по рассрочке платежей, различных бонусов.

В наступившем году рост цен продолжится, но будет умеренным. С одной стороны, на рынок выйдет на 3,8 процента меньше новых проектов, то есть предложение в новостройках сократится. C другой — застройщики должны продать уже построенные квартиры. Да и стоимость вторичного жилья, которая традиционно ниже, также будет немного сдерживать рост цен на новостройки.

«Рынок достиг своего дна, это очевидно. 2018 год — период стабильности при всех его противоречивых моментах», — отмечает Татьяна Деменок. Она рекомендует в этом году продавать или покупать жилье, если оно единственное, то есть непосредственно решать свой жилищный вопрос. А вот с инвестиционными вложениями в недвижимость лучше повременить. Прежде чем выбрать, стоит посоветоваться со специалистами.

Питаемся и одеваемся

Цены на продовольствие в России в прошлом году, прогнозировали эксперты, будут держаться в пределах общей инфляции. Правда, более года назад мало кто ожидал, что сама инфляция окажется рекордно низкой. «Если общая инфляция в стране будет укладываться в 5-7 процентов в год, то примерно столько же составит и продовольственная инфляция», — отмечали осенью 2016 года в консалтинговом агентстве «СовЭкон». В реальности цены на продукты питания не только удержались в пределах инфляции, но и сами тянули ее вниз. По данным Росстата, на ноябрь 2017 года продовольствие за год подорожало только на 1,1 процента.

Потребители могут радоваться, но вот производители оказались в непростой ситуации. За последний год рентабельность в растениеводстве снизилась на 12 процентов. Потому, предупреждают эксперты, аграрии могут сократить посевы, тогда цены на плодоовощную продукцию в 2018 году немного пойдут вверх. Причем, больше всего могут вырасти в цене самые недорогие продукты — картофель, капуста, макароны. Дело в том, что если потребление мяса население может снизить и переключиться на более дешевые продукты, то «борщевой» набор заменить уже нечем.

Цены на мясо также могут немного вырасти, особенно на говядину, предупреждают аналитики Института комплексных стратегических исследований из-за сокращения предложения. За три квартала прошлого года производство мяса крупного рогатого скота сократилось на 5,6 процента в годовом выражении, а импорт вырос на 29 процентов. К тому же с декабря прошлого года Россельхознадзор временно запретил ввоз говядины из Бразилии из-за нарушений требований качества.

Но в целом серьезных скачков продовольственных цен эксперты не ожидают. «Если инфляция будет в пределах двух процентов, то и цены будут расти в той же самой пропорции», — говорит аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Но в случае заметного повышения доходов и покупательской активности населения цены на продукты питания могут расти быстрее инфляции, отмечает эксперт.

Стабильными будут цены и на другие потребительские товары — мебель, одежду, прогнозируют эксперты. На рынке растет предложение. В прошлом году, в России, например, увеличилось производство тканей, мужских костюмов, рубашек, женских жакетов, верхней трикотажной одежды. «Постепенный выход экономики из кризиса, стабилизация курса рубля и улучшение платежеспособности населения позволяют предположить, что в 2018 году положительные темпы производства по большинству видов продукции текстильной и легкой промышленности сохранятся», — говорит директор аналитического агентства «Анитэкс» Анна Орозова.

Где деньги?

Найдутся ли у россиян финансы на то, чтобы улучшать жилищные условия или обновлять гардероб? Как ни парадоксально, денег будет тем больше, чем больше мы будем их тратить, считают эксперты.

В начале 2017 года они размышляли, будет ли в стране экономический рост. Главная опасность виделась в том, что население под влиянием негативных факторов начнет все больше снижать расходы. Тогда спрос стал бы падать, и экономика угодила в дефляционную ловушку.

Население действительно страховалось и сокращало траты. За прошедший год с учетом накопленной инфляции среднестатистический россиянин за один поход в магазин стал тратить на 3,5 процента меньше — 543 рубля, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». В целом с конца 2013 года до конца 2017 года расходы населения уменьшились на 15 процентов. Но вот доходы с поправкой на инфляцию снизились только на 13 процентов. То есть образовался финансовый резерв.

Самого негативного сценария развития ситуации удалось избежать. Теперь нужно запустить позитивные факторы, говорят эксперты. Переломным моментом будет весна 2018 года, тогда проявятся сложившиеся предпосылки для роста, отмечает руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Предпосылок несколько. Во-первых, население спокойно относится к колебаниям курса рубля и даже считает, что справедливая цена доллара — около 65 рублей. Это значит, что у экономики есть запас прочности. Во-вторых, риски безработицы населением оцениваются очень низко — даже ниже, чем риск стать жертвой стихийного бедствия. В-третьих, тот самый запас финансов у населения может подпитать экономику страны, которая испытывает недостаток инвестиционных ресурсов.

Все что нужно властям, так это на фоне сложившегося позитивного фундамента инициировать переход к новой логике экономической деятельности с упором на развитие и широкое подключение рыночных механизмов, считает Чернозуб. Тогда россияне будут повышать спрос, станут активнее тратить деньги. Предприятия же в свою очередь, смогут произвести товары, если подешевеют кредиты.

Инфляция отстала от прогнозов

Ситуация в сфере кредитования складывается вполне благополучная. Позитивные изменения эксперты пророчили еще в самом начале 2017 года. Сбылись многие из прогнозов. В банковской системе, как и ожидали специалисты, остановился спад, а процентные ставки по кредитам пошли вниз. «В 2017 году мы выйдем на инфляцию на уровне 4 процентов в год, потому к концу года ставка по кредитам для предприятий снизится до 8-9 процентов», — рассказывал «Российской газете» год назад советник председателя совета Ассоциации банков России Олег Иванов.

В реальности инфляция оказалась ниже установленной границы, в пределах 2-3 процентов. Ставки по займам также снизились больше, чем прогнозировали. По данным ЦБ средневзвешенные ставки по кредитам для нефинансовых организаций на срок более 1 года в октябре 2017 года составили 9,82 процента годовых, а эксперты ожидали 10 процентов. Особенно порадовала стоимость кредитов для населения. Специалисты прогнозировали снижение ставок по потребительским займам до 15 процентов годовых, в реальности средневзвешенная ставка по займам на срок более года для физлиц составила 13,66 процента годовых.

В 2018 году ставки продолжат снижение. «В начало года мы входим с ключевой ставкой 7,75, а выйдем из года со ставкой, равной 7 процентам. На эти 75 базисных пунктов собственно снизятся и ставки по всем кредитам», — говорит Олег Иванов. В итоге к концу 2018 года кредиты организациям будут выдаваться по ставке около 8 процентов годовых. Население сможет привлекать розничные кредиты под 11-12 процентов годовых, автокредиты — под 10 процентов, а ипотечные — под 9 процентов годовых, говорит эксперт. Главное, привлекать заемные средства разумно.

Продолжится общее оздоровление банковской системы. «С рынка будут уходить те банки, которые не выдерживают конкуренции. Но число таких уходов будет сокращаться в разы», — говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Потенциальных серьезных санаций пока не просматривается, отмечает он. Повышение устойчивости экономики в целом будет связано с появлением новых норм о банкротстве, рассказал эксперт. Подготовлен законопроект, который предусматривает реструктуризацию долгов организаций перед банками таким образом, чтобы менялся собственник, но при этом бизнес продолжал действовать.

Источник: РГ