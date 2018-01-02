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Намедни заливал в канистру бензин на удалено, что на ул. Павлова. Так вот, когда переливали в мотобуксировщик, резкий запах газа… Ох, и дурят нашего брата — вместо бенза газолин втюривают.