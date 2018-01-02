Купили рыбу и выбросили

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Полуголодным пенсионерам могли бы отдать или молодым врачам или матерям одиночкам.
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Чтобы к голоду прибавилось ещё и обезвоживание от пищевого отравления?
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Уважаемая администрация сайта….
Вам запрещено размещать названия компаний, магазинов и т.д. только если это представляет из себя рекламу!!!
А здесь какая реклама?
Народ желает знать, куда ходить нежелательно и для здоровья опасно!
Так что, разместите названия магазинов, в которых такие продукты!
Эти бессовестные капиталисты не только платят мизерную зарплату своим работникам, но и травят народ!!!
]:->
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чек в редакцию и опубликуют, а так может быть и клевета от конкурентов.Всякое бывало.
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В чеке не написано,что тухляк!
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А солили зачем?
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