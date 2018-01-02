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Ищу попутчика в Академ

Может, договоримся?

2.01.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

Ищу попутчика с машиной. Если Вы работаете в Академгородке и Ваш маршрут проходит через остановку «Ядерная физика» или по проспекту Академика Коптюга, может, договоримся?


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А где фото?

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