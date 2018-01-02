Ищу попутчика в Академ

Квадроцикл раздавил 5-летнего мальчика на глазах пьяной матери под Бердском
Пять селёдок подарил Руслан Безносенко своей Чаре на Новый год в Бердске
Насмерть разбился 5-летний ребенок на квадроцикле в Бердске
Итоги-2017: в поисках вежливых людей и «Мерседесов» и прощание с концессией в Бердске
Бесплатного адвоката попросила обвиняемая в халатности экс-начфин Бердска
Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
А где фото?
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