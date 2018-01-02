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Квадроцикл раздавил 5-летнего мальчика на глазах пьяной матери под Бердском

Семья из Бердска встречала Новый год на дачах. Нетрезвая женщина ехала на квадроцикле с ребенком. Не имея прав на вождение такой техники, она не справилась с управлением и слетела в кювет.(УТОЧНЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

2.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: YouTube 15 коммент.

Квадроцикл раздавил 5 летнего мальчика на глазах пьяной матери под Бердском

Квадроциклом нужно уметь управлять

Трагедией завершилась встреча Нового года для одной из бердских семей. Во время катания на квадроциклах вечером 1 января насмерть разбился 5-летний ребенок. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мальчика раздавил перевернувшийся четырехколесный снегоход «Гепард» Stels ATV 650G.

По информации дежурного пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаила Бирюкова, ребенок ехал на квадроцикле с матерью. Она не справилась с управлением, и машина вместе с маленьким пассажиром слетела с дороги в правый кювет. Квадрацикл рухнул на ребенка. Следом на таком же транспорте ехал отец погибшего ребенка. Взрослые остались живы. Возможно, техника соскользнула с досок, по которым можно проехать через овраг.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Бирюков, происшествие рассматривается как ДТП. Пока доследственную проверку проводит бердский отдел МВД. Но материалы будут передавать в Искитимскую полицию — по территориальности.

Бирюков пока не может сказать о характере травм погибшего мальчика и его матери. Но уже точно установлено, что 33-летня женщина, управляла квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения.

— Квадроцикл съехал в кювет в лесном массиве. По факту смерти ребенка пока проводится доследственная проверка. Уголовное дело еще не возбуждали. Выезжали бердские полицейские, поскольку первоначально было не понятно, чья это территория обслуживания. Но самое страшное, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела водительского удостоверения на управление кадроциклом, — заявил Михаил Валерьевич.

После трагедии бердчанка, предположительно, тоже пила алкоголь.

Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения мэрии Бердска Василий Пономарев, трагедия произошла в семье из Бердска. Инцидент случился в лесу недалеко от дачного общества «Вега-3″ в начале седьмого вечера (в это время уже стемнело). Территория, где бердчане катались на квадроциклах, относится к Искитимскому району, а СНТ — бердское.

— Это произошло ближе к Сосновке — посередине между водозабором и дачами у Сосновки, — рассказал Пономарев.

Тем не менее, по словам Василия Васильевича, не место происшествия выезжали бердские службы: скорая помощь констатировала смерть ребенка, медики оценили состояние здоровья матери, на глазах которой погиб сын, полицейские бердского отдела МВД проводили осмотр, опрашивали участников ДТП и свидетелей, составляли протоколы.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском поисково-спасательном отряде, его сотрудники вытягивали квадроцикл из кювета.

Вероятнее всего, ребенок погиб от обширной кровопотери из-за повреждения внутренних органов, поскольку внешних травм у него не нет, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в правоохранительных органах. Квадроцикл упал на маленького пассажира и раздавил его.


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(15) Комментариев

  1. Аноним

    не исключено, что с ребенком был пьяныйц папа. Маме условно пару лет дадут и лишать прав не кого, а папе высолку и лишение прав гшарантированно. Поэтому возможно так и по решали , по семейному. Телесные повреждения надо устанавлявать

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  2. Аноним

    Какая разница кто был за рулём. Родители по пьянке отправили своё дитя на тот свет — это ужасно!

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    • Аноним

      разница есть для закона и справедливости. Каждый должен отвечать за свое, а не решать свои личные проблемы, даже в таком случае.

      Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      Вы, что думаете это пьяная выходка на квадроцикле первая и единственная, а так обычно на даче смотрим телевизор, говорим о музыке, а откуда взялся квадрик, ну прям не знаем. Все это закономерно. Постоянная пьяная езда без прав и с ребятишками по полям, летом на пляж.

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  3. Аноним

    А я не удивлюсь, если управлять квадроцилом ребёнка и посадили. Неполноценные родители такое любят — посадят ребёнка за руль, сами стоят рядом и умиляются. А потом охи, ахи, похороны и винят в трагедии всех, кроме непосредственных виновников, т.е. себя.

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  4. Мое мнение

    Как жаль что за ошибки и глупость взрослых отвечать зачастую приходиться невинным детям. По пьяне забыли про осторожность и допустили роковую ошибку. Люди, давайте перестанем осуждать родителей. Все мы не безгрешны. Они сами наказали себя за свою ошибку. Поверьте, они дорого за это заплатили. А еще хуже им жить придется с этим. Поэтому призываю учиться на чужих ошибках и не допускать чтоб такая беда посетила ваши дома. Эти родители никогда не забудут этот НГ. Я искренне соболезную им. Не судите люди, да бы не судимы будете.

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    • Аноним

      Мы не осуждаем мы обсуждаем!

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    • Аноним

      за смерть своего ребенка они должны ответить по действующему закону, а суди не судим будешь это словестное не обоснованное осуждение. Бывают трагические ошибки, но это не тот случай. К сожалению этим грешать многие «наши крутые соседи». Их дети гоняют по дачам и день и ночь. Папы боятся на джипах ездить в ларькти за водкой, боятся, что прав лешат, а вот на квадроциклах и мотиках в любое время.

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      • Мое мнение

        Судить конечно будут но соответствующие люди , а не мы. А божий суд над ними уже прошел.
        Я просто призываю учиться на чужих ошибках.
        Я им соболезную в их горе, но не оправдываю, сами виноваты, они и без нас это понимают. Могли избежать трагедии? Конечно могли. Виновны? Виновны. Но все равно мне как матери жаль их, потерять по своей вине ребенку и врагу не пожелаешь. А еще и жить ведь с этим.

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        • Аноним

          бывают рождаются смертельно больные дети, родителя послдеднее отдают, чтобы их спасти, к чужим людям обращаются за помощью, а это что………………… пьяная мама убила своего ребенка и что ее за это надо жалеть….. детей у таких надо забирать, не ждать когда они их сами убьют «от большой любви»

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  5. 777

    У нас там все лето дети на этих квадроциклах
    гоняли. Одни, без взрослых.

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  6. Аноним

    Еще народят…

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