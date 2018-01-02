Квадроцикл раздавил 5-летнего мальчика на глазах пьяной матери под Бердском

Трагедией завершилась встреча Нового года для одной из бердских семей. Во время катания на квадроциклах вечером 1 января насмерть разбился 5-летний ребенок. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мальчика раздавил перевернувшийся четырехколесный снегоход «Гепард» Stels ATV 650G.

По информации дежурного пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаила Бирюкова, ребенок ехал на квадроцикле с матерью. Она не справилась с управлением, и машина вместе с маленьким пассажиром слетела с дороги в правый кювет. Квадрацикл рухнул на ребенка. Следом на таком же транспорте ехал отец погибшего ребенка. Взрослые остались живы. Возможно, техника соскользнула с досок, по которым можно проехать через овраг.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Бирюков, происшествие рассматривается как ДТП. Пока доследственную проверку проводит бердский отдел МВД. Но материалы будут передавать в Искитимскую полицию — по территориальности.

Бирюков пока не может сказать о характере травм погибшего мальчика и его матери. Но уже точно установлено, что 33-летня женщина, управляла квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения.

— Квадроцикл съехал в кювет в лесном массиве. По факту смерти ребенка пока проводится доследственная проверка. Уголовное дело еще не возбуждали. Выезжали бердские полицейские, поскольку первоначально было не понятно, чья это территория обслуживания. Но самое страшное, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела водительского удостоверения на управление кадроциклом, — заявил Михаил Валерьевич.

После трагедии бердчанка, предположительно, тоже пила алкоголь.

Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения мэрии Бердска Василий Пономарев, трагедия произошла в семье из Бердска. Инцидент случился в лесу недалеко от дачного общества «Вега-3″ в начале седьмого вечера (в это время уже стемнело). Территория, где бердчане катались на квадроциклах, относится к Искитимскому району, а СНТ — бердское.

— Это произошло ближе к Сосновке — посередине между водозабором и дачами у Сосновки, — рассказал Пономарев.

Тем не менее, по словам Василия Васильевича, не место происшествия выезжали бердские службы: скорая помощь констатировала смерть ребенка, медики оценили состояние здоровья матери, на глазах которой погиб сын, полицейские бердского отдела МВД проводили осмотр, опрашивали участников ДТП и свидетелей, составляли протоколы.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском поисково-спасательном отряде, его сотрудники вытягивали квадроцикл из кювета.

Вероятнее всего, ребенок погиб от обширной кровопотери из-за повреждения внутренних органов, поскольку внешних травм у него не нет, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в правоохранительных органах. Квадроцикл упал на маленького пассажира и раздавил его.