«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

1 марта в России отмечают Кошкин день. А ведь эти красавицы живут почти в каждой бердской семье! Пора им отдать место на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты. Ждем фотографии ваших мурлычек, с вами или без вас, как вашей душе хочется! 28 февраля проект «Ты моя кисуля» выйдет на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». А так же уже запущен альбом в нашей группе ВКОНТАКТЕ. Любуйтесь!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото животного нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Ты моя кисуля»», обязательно с указанием клички вашей киски, можно и вашем именем!

Фото принимаем до 23 февраля 2018 года.