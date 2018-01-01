Насмерть разбился 5-летний ребенок на квадроцикле в Бердске

Вечером сегодня, 1 января, на дачах под Бердском погиб ребенок. Информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил дежурный пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.
По предварительной информации скончался мальчик 5 лет. Он разбился, катаясь на квадроцикле. Трагедия произошла, по данным «Курьер. Среда. Бердск», на дачах в СНТ «Вега-3″ в начале седьмого вечера. Это в районе бердского водозабора на берегу Обского моря.
По словам Бирюкова, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Как известно на этот момент, предположительно, мать ехала с ребенком на квадроцикле, прокладывая дорогу. Транспортное средство перевернулось и ребенок погиб на месте происшествия — смерть констатировала прибывшая «скорая». По данным «Курьер. Среда. Бердск», отец погибшего ребенка двигался на квадроцикле следом. Транспортное средство матери перевернулось и скатилось в овраг. Земля, на которой произошла трагедия, относится к Искитиму. На 22.55 на месте трагедии продолжают работать полицейские ОВД по городу Искитима, по словам Бирюкова, пока в СК информацию не передавали.
родителей надо судить…и лишать родительских прав, кто ребенку дал управлять квадроциклом. А сколько их летом гоняют на садовых участках. Эти так сказать папы и мамы считают, что их ребенок больше обеспечен чем другие дети, вот и получили такой результат. Жалко ребенка, но родители ….его сами, с этим до конца своих дней и будут жить.
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Вас читать не учили? Чёрным по белому написано же, квадроциклом управляла мама.
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Это ужасно! Примите саболезнования
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Ну хоть после этого задумаются, давать или нет малолетке рулить такой машиной. Летом на дачных улицах от этих малолеток нет покоя, надоели маленькие царьки, не имея право управления, имеют вседозволенность, игнорируют всех и вся.А папаши с толстыми пузами еще права качают, защищая своих чад. Летают как сумасшедшие, чуть с ног не сбивают. Родители думают, что их чада особенные, бессмертны?! Да нет. Урок другим, может задумаются
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вы читать умете? Рулила мать.
вашим рассуждениям на лавке у подъезда бы памятник поставить.
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Живут как будто десять жизней впереди .Сколько ума надо иметь в тёмное время суток в мороз ехать с малолетним ребёнком прокладывать дорогу .Трезвые хоть были?
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