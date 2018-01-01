Насмерть разбился 5-летний ребенок на квадроцикле в Бердске

Вечером сегодня, 1 января, на дачах под Бердском погиб ребенок. Информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил дежурный пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

По предварительной информации скончался мальчик 5 лет. Он разбился, катаясь на квадроцикле. Трагедия произошла, по данным «Курьер. Среда. Бердск», на дачах в СНТ «Вега-3″ в начале седьмого вечера. Это в районе бердского водозабора на берегу Обского моря.

По словам Бирюкова, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Как известно на этот момент, предположительно, мать ехала с ребенком на квадроцикле, прокладывая дорогу. Транспортное средство перевернулось и ребенок погиб на месте происшествия — смерть констатировала прибывшая «скорая». По данным «Курьер. Среда. Бердск», отец погибшего ребенка двигался на квадроцикле следом. Транспортное средство матери перевернулось и скатилось в овраг. Земля, на которой произошла трагедия, относится к Искитиму. На 22.55 на месте трагедии продолжают работать полицейские ОВД по городу Искитима, по словам Бирюкова, пока в СК информацию не передавали.

Подробности — в ближайшее время.