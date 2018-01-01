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Насмерть разбился 5-летний ребенок на квадроцикле в Бердске

Мальчик погиб, катаясь на территории СНТ в районе бердского водозабора. Его везла мать. Квадроцикл перевернулся. ребенок скончался на месте ЧП.

1.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Насмерть разбился 5 летний ребенок на квадроцикле в Бердске

Полицейские выехали на место происшествия

Вечером сегодня, 1 января, на дачах под Бердском погиб ребенок. Информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил дежурный пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

По предварительной информации скончался мальчик 5 лет. Он разбился, катаясь на квадроцикле. Трагедия произошла, по данным «Курьер. Среда. Бердск», на дачах в СНТ «Вега-3″ в начале седьмого вечера. Это в районе бердского водозабора на берегу Обского моря.

По словам Бирюкова, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Как известно на этот момент, предположительно, мать ехала с ребенком на квадроцикле, прокладывая дорогу. Транспортное средство перевернулось и ребенок погиб на месте происшествия — смерть констатировала прибывшая «скорая». По данным «Курьер. Среда. Бердск», отец погибшего ребенка двигался на квадроцикле следом. Транспортное средство матери перевернулось и скатилось в овраг. Земля, на которой произошла трагедия, относится к Искитиму. На 22.55 на месте трагедии продолжают работать полицейские ОВД по городу Искитима, по словам Бирюкова, пока в СК информацию не передавали.

Подробности — в ближайшее время.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    родителей надо судить…и лишать родительских прав, кто ребенку дал управлять квадроциклом. А сколько их летом гоняют на садовых участках. Эти так сказать папы и мамы считают, что их ребенок больше обеспечен чем другие дети, вот и получили такой результат. Жалко ребенка, но родители ….его сами, с этим до конца своих дней и будут жить.

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  2. Аноним

    Это ужасно! Примите саболезнования

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  3. Аноним

    Ну хоть после этого задумаются, давать или нет малолетке рулить такой машиной. Летом на дачных улицах от этих малолеток нет покоя, надоели маленькие царьки, не имея право управления, имеют вседозволенность, игнорируют всех и вся.А папаши с толстыми пузами еще права качают, защищая своих чад. Летают как сумасшедшие, чуть с ног не сбивают. Родители думают, что их чада особенные, бессмертны?! Да нет. Урок другим, может задумаются

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  4. Аноним

    Живут как будто десять жизней впереди .Сколько ума надо иметь в тёмное время суток в мороз ехать с малолетним ребёнком прокладывать дорогу .Трезвые хоть были?

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