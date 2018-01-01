Пять селёдок подарил Руслан Безносенко своей Чаре на Новый год в Бердске

Руслан Безносенко, замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бердску, и Чара

— Шесть лет назад сбылась мечта Руслана — он купил немецкую овчарку. — Собака нужна не для того, чтобы приносила тапочки, а чтобы помогала дом охранять, — убежден бердчанин. — Представьте, вы заходите во двор и видите пред собой зверя внушительных размеров. Желание идти дальше сильно уменьшается. Чара умная: не кидается, не пытается одежу порвать, просто смотрит внимательно. Пристально так. Она вас запустит, но вы попробуйте выйти. Чара — большой гурман. Сваришь кашу просто так — есть не будет, обязательно фарша или голов куриных добавлю, чтобы погрызть. Главное лакомство овчарки — соленая селедка. На Новый год получает пять штук и с удовольствием их съедает. Самое главное, с собакой нужно общаться. Потеребить ее за ушками и просто спросить, как дела. Чтобы в морозы псина не мерзла, Руслан соорудил ей деревянный теплый домик. — Я хотел бы, чтобы наступающий год Собаки был хорошим, без катаклизмов, — высказал пожелания замначальника ОНД.