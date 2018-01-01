Пять селёдок подарил Руслан Безносенко своей Чаре на Новый год в Бердске

В канун года желтой земляной Собаки владельцы домашних псов рассказали о своих преданных питомцах и поздравили с Новым годом.
Руслан Безносенко, замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бердску, и Чара
— Шесть лет назад сбылась мечта Руслана — он купил немецкую овчарку. — Собака нужна не для того, чтобы приносила тапочки, а чтобы помогала дом охранять, — убежден бердчанин. — Представьте, вы заходите во двор и видите пред собой зверя внушительных размеров. Желание идти дальше сильно уменьшается. Чара умная: не кидается, не пытается одежу порвать, просто смотрит внимательно. Пристально так. Она вас запустит, но вы попробуйте выйти. Чара — большой гурман. Сваришь кашу просто так — есть не будет, обязательно фарша или голов куриных добавлю, чтобы погрызть. Главное лакомство овчарки — соленая селедка. На Новый год получает пять штук и с удовольствием их съедает. Самое главное, с собакой нужно общаться. Потеребить ее за ушками и просто спросить, как дела. Чтобы в морозы псина не мерзла, Руслан соорудил ей деревянный теплый домик. — Я хотел бы, чтобы наступающий год Собаки был хорошим, без катаклизмов, — высказал пожелания замначальника ОНД.
Анна, Андей, Марина Судаковы и Мика
— Три года назад у бомжей мы увидели маленького щеночка, нам стало его жалко, и мы его купили за 2000 рублей, — вспоминает Марина.- Мика очень подвижная, носит нам мячики, чтобы мы с ней играли. Очень настойчивая. Обожает откупоривать бутылки. Пока не откроет, не успокоится. 2018 — год Собаки, и дочка вяжет символу года новогоднюю шапочку. Жителям Бердска желаем, чтобы наступающий год был душевным, теплым, счастливым.
Наталья Голованова, студентка НГУ, консультант по красоте, и Снежа
— На улице Снежа носится, как угорелая, дома лежит, как коврик. Она очень красивая, прирожденная фотомодель — ей нравится позировать пред камерой. Как ее поставят, так и стоит. Если вдруг ем шоколадную конфетку, она посмотрит таким жалостливым взглядом, что приходится делиться, идти на кухню за ее любимым деликатесом — сухариком, — рассказала Наталья. Живет хаски на лоджии. Для нее там установлен диван, где она играет с мягким мишкой и смотрит в окно. — Мне бы хотелось, чтобы не только домашним собакам было тепло и уютно, но и каждая бродячая собака нашла свой дом и любящего хозяина, — пожелала студентка.
Елена Вязовецкая, владелица салона цветов Freshбукет, и Бьянка
Обаянию йоркширского терьера невозможно не поддаться. Большой плюс этой породы в том, что не нужно гулять часами. А еще они гипоаллергенны, не линяют. Елена ухаживает за своим питомцем, как за дочкой: моет мягким шампунем, водит в салон красоты, заплетает косы. Бьянка любит спать на хозяйской кровати и обожает сыр. По мнению бердчанки, собаки вносят в жизнь своих хозяев позитив. Владелица цветочного бизнеса убеждена, что наступающий год Собаки наполнит нашу жизнь красотой, любовью и взаимопониманием.
Светлана Давыдова, специалист бердского ЗАГСа, и Багира
Девушка просыпается в 6 утра, чтобы выгулять любимого подвижного и игривого ламбрадорчика. Каждый месяц питомец получает новый мячик или пищалку, которую сгрызает за полчаса. — Это мой друг и антистресс, — признается Светлана.- Поиграешь с ней пять минут, и усталость как рукой сняло. Собака — это фейерверк эмоций. Кошка у нас ходит сама по себе, а Багируша бежит со всех лап к тебе навстречу, оближет с ног до головы. Очень добродушная, практически не лает. Однажды съела подчистую мои любимые рабочие туфли. Поэтому, чтобы обувь осталась цела, покупаем кости. Наступающий год собаки, я думаю, будет таким же преданным, как моя собака.
Алексей Тятин, сотрудник банка, и Шумка
Полгода назад на поезде из Кирова в Бердск приехала карело-финская лайка. По мнению хозяина, собака этой породы требует много внимания. Она обязательно напомнит на своем собачьем языке, что сейчас уже пора гулять. Ест сухой корм, лук, пекинскую капусту. — Для меня Шумка — любимое животное и друг, — рассказывает молодой человек. — Я надеюсь, что наступающий год Собаки будет оптимистичным.
Елена Плешакова, замдиректора бердской музыкальной школы, дочка Катя и Милка
Летом 2017 года в семье музыканта появилась «шпицечих» (папа — шпиц, мама — чихуахуа). Назвали Милка, потому что милая, для своих нежная и любящая. Любит лежать рядом, крепко прижавшись. Приход хозяев для метиса — настоящий праздник. А когда все уходят из дома, псина забивается в «печальный угол» и ждет возвращения. — Однажды я где-то услышала фразу, что собаки от рождения умеют любить, а человеку этому надо учиться, возможно, это правда, — рассуждает Елена. — Такое ощущение, что собаке изначально намного комфортнее с человеком, чем в стае. Милка — прожорливое существо, несмотря на маленькие размеры. Она есть все, а как она жалобно стонет, вымаливая кусочек сыра. И очень говорливая. Такие выдает модуляции. Каждый раз новые и новые. — Пусть наступающий новый год будет таким же добрым и любящим, как собака. Пусть люди так же искренне, по-собачьи, любят и радуют друг друга.
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