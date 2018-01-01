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Резервный фонд России закрыли

С 1 января его присоединили к Фонду национального благосостояния (ФНБ), который будет финансировать дефицит госбюджета.

1.01.2018 Фото: pixabay.com 2 коммент.

Резервный фонд России закрыли

Из Фонда национального благосостояния будет финансироваться дефицит госбюджета, если его доходы резко упадут, и софинансироваться добровольные пенсионные накопления

С 1 января прекратил свое существование Резервный фонд России. Его присоединили к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Таким образом теперь в него пойдут также все дополнительные доходы нефтегазовой отрасли, пишет РГ.
Из Фонда национального благосостояния будет финансироваться дефицит госбюджета, если его доходы резко упадут, и софинансироваться добровольные пенсионные накопления.

Объем фонда составляет 3,7 триллиона рублей, а его свободные остатки 2,3 триллиона. Это деньги, не вложенные в настоящее время в активы.

В течение этого года он должен пополниться валютой, которую Минфин приобрел в 2017-м на рынке в ходе своих валютных операций на 829,2 миллиарда рублей.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Конец близок, господа :-D

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