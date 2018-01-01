Резервный фонд России закрыли

Насмерть разбился 5-летний ребенок на квадроцикле в Бердске
Итоги-2017: в поисках вежливых людей и «Мерседесов» и прощание с концессией в Бердске
Бесплатного адвоката попросила обвиняемая в халатности экс-начфин Бердска
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
О завершении создания ядерных сил объявил Ким Чен Ын
Продавать и производить алкогольные энергетики запретили в России
Акцизы на бензин выросли с 1 января 2018 года
И вас вылечат … с помощью телемедицины!
Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Конец близок, господа
6 0
Да вам конец..Наи будет вас не хватать.
0 0