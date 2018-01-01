Итоги-2017: в поисках вежливых людей и «Мерседесов» и прощание с концессией в Бердске

Часто мы обещаем себе обязательно что-то поменять в следующем году: похудеть, завести собаку, отремонтировать кухню, пойти на курсы английского… А потом наступает 31 декабря. И оказывается, что далеко не во всех пунктах можно поставить галочку. Деньги, отложенные на кухню, спущены на отпуск. Собака не вписывается в ваш плотный график. Похудеть не получилось, потому что рядом с домом открыли кондитерскую. Но зато за год вы выучили, что «Ландон из э кэпитал оф Грейт Бритн».

Власти тоже строят планы на год и даже порой дают необдуманные обещания… не себе, а народу. И не всем этим планам и обещаниям суждено сбываться. Впрочем, кое-что все-таки выполняется. «Курьер» выяснил, где ставить галочку, а где — прочерк.

Извините, вы не видели тут вежливых людей?

Нам очень горестно и скорбно признавать, но скульптура «Вежливые люди», которая была обещана городу в том числе и со страниц нашей газеты, в Бердске не появилась. Мы верим, что пока. Напомним, в конце 2016 года администрация города совместно с «Курьером» провела конкурс на лучшую фигуру из снега в снежном городке. Набравшую наибольшее количество голосов скульптуру, но уже из металла, должны были установить в парке Бердска. Победила композиция «Вежливые люди» — двое джентльменов кланяются друг другу и снимают шляпы. Предполагалось, что скульптуру удастся заказать в рамках благоустройства парка. Но, к сожалению, в этом году парк в такую программу не попал.

Нерушимые замки из песка

Но, как говорится, есть и хорошие новости. Пусть с бронзовой скульптурой не получилось, зато все удачно сложилось с песочной. И не одной! Как и было обещано мэром Бердска Евгением Шестерниным, летом 2017 года на берегу Обского моря прошел фестиваль песчаных фигур «Сибирская Атлантида». Какие там были работы! Сказочные острова, дед Мазай, Атланты… Выполняли их мастера со всей России. Поговаривают, что фигуры, сооруженные в августе, до сих пор стоят на берегу. Правда, слегка заснеженные. Вот что значит строить на века.

Дворовые разборки

С ремонтом дворов по президентской программе «Комфортная среда» в Бердске не сложилось как-то сразу. Во-первых, жители довольно поздно узнали о проекте и собирали необходимые для участия документы в авральном режиме. Во-вторых, общественной комиссии пришлось дважды собираться для утверждения списка счастливчиков, попавших в проект. Из-за этого сильно сдвинулись сроки. К ремонту приступили только в конце лета. Потом начались проблемы с подрядчиком, который, как выяснилось, своей техники не имел, а нанимал субподрядные организации. Не всегда, прямо скажем, толковые. А под занавес ремонта — на тебе! Пожаловал аж из Москвы замминистра ЖКХ Андрей Чибис. И разнес такой ремонт в пух и прах. Власти попытались мнение федерального чиновника оспорить, из-за чего вышел грандиозный скандал. А что до дворов, то они пока не совсем доделаны. По весне придется ликвидировать дефекты и ставить малые формы, которые сейчас в мерзлую землю не вкопаешь. Но в эту бочку дегтя стоит добавить ложку меда: жители все равно благодарны властям за новый асфальт во дворах. Да и парковочные пространства появились — тоже радость.

Дорожная мечта

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы Бердску на ремонт дорог выделяли 2 млрд? А мы как раз этой программой сейчас занимаемся. Только нужно соблюсти условия: просто так нам никто ничего не даст. Так вот, за два года мы должны ликвидировать опасные участки. И тогда мы войдем в эту программу. 2 млрд рублей для города на дороги — это мечта. И это лично моя мечта — привлечь 2 млрд рублей в Бердск на дороги. И проект этот абсолютно реальный», — так говорил Евгений Анатольевич в итоговом интервью «Курьеру» в 2016 году. И знаете, кажется, мы стали на шаг ближе к этой мечте. Ведь Бердск попал в программу «Безопасные и качественные дороги» и действительно за год ликвидировал наиболее аварийные участки. На ул. Красная Сибирь появились новые системы видео- и фотофиксации, тротуары, ограждения, знаки. «Ловушки» для гонщиков установили на ул. Ленина. А ул. Маяковского так и вовсе откапиталили. Ровнехонькая теперь! Еще поставили новые светофоры, обезопасили пешеходные переходы возле некоторых школ (по крайней мере, сделали их заметнее) и подлатали кое-какие ямы. Будем надеяться, что заветные 2 млрд рублей когда-нибудь да получим.

Гудбай, концессия!

Шестернин сдержал свое слово. Бердск наконец-то избавился от сомнительного концессионного соглашения с фирмой «Багира-М». Она, напомним, должна была вложить в котельные и сети города 1,3 млрд рублей. Но нарушила условия договора и вообще вызывала много вопросов. Подписал соглашение и. о. главы Андрей Михайлов. А Шестернин, сев в мэрское кресло, сразу же задался целью его расторгнуть. Пришлось, правда, долго судиться. Но администрация все-таки выиграла все суды и даже дошла до Верховного. Буквально в начале декабря Евгений Анатольевич подписал постановление об отмене того самого концессионного соглашения. Все. Финальный аккорд. Занавес. Но у этой пьесы будет часть вторая. Теперь уже с другими лицами. Область вновь диктует Бердску искать концессионера для коммуналки. И мэрия открыта для инвестиционных предложений. Ждем-с.

Бердские «Мерседесы»

«На сегодняшний момент на одном из предприятий, называть не буду, чтоб не сглазить, вчера был технический эксперимент с приездом зарубежных инвесторов. Если перевести в формат жизни, если сравнить с автомобилями, то в Бердске будут производить «Мерседесы». То есть зарубежная компания заходит, которая работает с 18 века. Но это коммерческая тайна. Я просто знаю, что наша компания вышла на уровень, и дай бог, если все получится, в Бердске, в переносном смысле слова, будут «производить «Мерседесы», — говорил в середине 2017 года вице-мэр Александр Тужик. До «Мерседесов» дело не дошло. Зато компания IEK, занимающаяся производством электротехнической продукции для предприятий, имеет планы на бердскую промышленную площадку. И еще несколько крупных инвесторов заинтересованы «пустить корни» в Бердске. А для города это дополнительные налоговые отчисления, рабочие места и прочие бонусы.

Острог — дело тонкое

Туристический комплекс «Бердский острог» начали строить в 2015 году. Но в 2016-м стройку заморозили. Жители и власти опасались, что застройщик в лице бизнесмена Александра Илющенко объявит о нерентабельности проекта и решит построить там что-нибудь другое. Но переживания были напрасны. В 2017 году банк одобрил Илющенко кредит на продолжение строительства острога. Власти надеются, что знаковый для города объект откроется уже в 2018 году.

Смена верхушки

А вот событие, которое вряд ли входило в планы бердской власти, случилось. Речь об отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Она произошла быстро, неожиданно и странно. Но Владимир Филиппович, конечно, уверяет, что ушел он по собственному желанию. Врио главы региона стал экс-мэр Вологды Андрей Травников. Пока сложно сказать, как складываются отношения бердской администрации с новым врио. В Бердске он был только раз. И показал, что на все имеет собственное мнение, готов детально разбираться во всех бердских проблемах и радоваться всем бердским достижениям.

Привет из прошлого

И еще один, уж простите за сленг, но «нежданчик». Казалось бы, давно улеглось и подзабылось дело бывшего мэра Бердска Ильи Потапова, осужденного за взятку. Но в этом году он снова стал медийной персоной. Во-первых, стало известно, что Илья Николаевич нашел себе в колонии строгого режима достойную работу. Теперь он директор библиотеки в исправительном учреждении. Во-вторых, бывший мэр решил получить второе высшее образование. Заочно он учится на юриста в одном из вузов Санкт-Петербурга. В-третьих, известный изобилующий матами диалог Ильи Николаевича с бизнесменом Виктором Голубевым стал, вы не поверите, культурным достоянием! Его использовали в спектакле «Родина» в московском Центре им. Мейерхольда. Постановка, кстати, получила одобрительные отзывы критиков.

Чего ждут бердчане

Вспоминать о прошлом, конечно, надо. Но пора и заглянуть в будущее. Впереди нас ждет еще один год. «Курьер» спросил читателей сайта kurer-sreda.ru, что они ждут от 2018-го.

Аноним: «Хочу, чтобы начали активно строить школу в Южном. При этом не забыли проблемную улицу Рогачева и провели работы по ее капремонту. Чтобы газ наконец дотянули до всего Южного — реально смог сейчас стоит из-за угля».

Василий: «А если загадать, то улицу Первомайскую доделают и приведут в порядок? Еще бы Министерство обороны земельку отдало Бердску и, наконец, проезд от Пионерской до Ключевой сделали».

Бомж: «Надеюсь, Шестернин будет пристально следить за температурой отопления в трубах зимой и не даст замерзнуть».

Аноним: «Хочу, чтобы сделали возле каждой остановки общественного транспорта биотуалеты. Чтобы убрали всех бездомных животных с улиц и квартир (имеются ввиду пункты передержки, самовольно созданные в квартирах). Чтобы увеличили количество парковочных мест во дворах. Чтобы вернули вытрезвители. Чтобы сделали маршрут в Академ подобный 325-у только из центра, как, например, 321 и 322. И еще: это скорее относится не к Бердску, а к России — хочется увидеть президентом другого человека. И хочу, чтобы санкции сняли, чтобы все было как раньше — доллар по 35 рублей и ценники в магазинах досанкционные. Наверное, слишком много хочу».