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О завершении создания ядерных сил объявил Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.

1.01.2018 Фото: http://www.interfax.ru Один комментарий

О завершении создания ядерных сил объявил Ким Чен Ын

Лидер КНДР призвал к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет

КНДР в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. Об этом в понедельник заявил лидер страны Ким Чен Ын, пишет ТАСС.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — подчеркнул Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР. Он также высоко оценил достижения, сделанные в прошлом году в деле развития национальной ракетной программы.

Лидер добавил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.

«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — отметил Ким Чен Ын, добавив, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания «США не смогут начать войну» против КНДР. Он также подчеркнул, что «вся территория США окажется в зоне поражения» в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара.

Помимо этого он добавил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

«Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР», — отметил лидер, не уточнив, однако, о каком именно испытательном пуске может идти речь. Ранее южнокорейские и японские специалисты отмечали, что КНДР может провести испытание МБР с ядерным зарядом.

Ким Чен Ын в своем обращении к нации также высоко оценил достигнутые в прошлом году успехи в деле развития национальной ракетной программы и подчеркнул, что давление на его страну со стороны «США и их приспешников достигли экстремального уровня».

Лидер призвал к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет.

«Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет», — подчеркнул Ким Чен Ын, добавив, что такие ракеты должны быть полностью готовы к развертыванию «в условиях реальной войны».

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15″. По итогам пуска северокорейской стороной было объявлено, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Красавчик что ещё можно сказать про этого руководителя

    Thumb up 1 Thumb down 0

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