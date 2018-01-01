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Продавать и производить алкогольные энергетики запретили в России

Исключение составит производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

1.01.2018 Фото: pxhere.com Нет комментариев

Продавать и производить алкогольные энергетики запретили в России

В России с 1 января запрещены производство и продажа алкогольных энергетиков

Запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков вступает в силу в России с 1 января, пишет ФАН.

Сообщается, что под запрет попадают алкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества, содержание этилового спирта в которых составляет менее 15% объема готовой продукции.

Отмечается, что исключение составит производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Закон был инициирован группой членов Совета Федерации после случаев массового отравления алкогольными суррогатами в конце 2016 года.

Ранее RT на русском сообщало, что депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал предложение Минфина запретить производство алкогольных энергетиков для продажи на территории страны.


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