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Акцизы на бензин выросли с 1 января 2018 года

Власти уверены, что рост на них не повлечет роста цен на топливо. По прогнозам, цены в новом году превысят 50 рублей за литр.

1.01.2018 Фото: pxhere.com 6 коммент.

Акцизы на бензин выросли с 1 января 2018 года

Оптовые цены на бензин достигли в России рекордного уровня

Акцизы на бензин в России дорожают на 50 копеек за литр с 1 января 2018 года, на дизельное топливо с 1 июля. В результате их рост достигнет 10,7% и 12,7% соответственно, пишут Известия.

По оценкам главы Минфина Антона Силуанова, поступления от данных мер в федеральный бюджет составит 40 млрд рублей.

Это позволит дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.

При этом власти уверены, что рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо.

14 ноября сообщалось, что оптовые цены на бензин достигли в России рекордного уровня. По оценкам экспертов, в 2018 году розничные цены на топливо могут превысить отметку в 50 рублей за литр.


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(6) Комментариев

  1. Человек

    Зимой 5т. руб.,летом больше. Остаюсь при своем мнении, нужна смена президента и его любимого правительства.

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  2. Алекс

    полностью согласен!!!

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Алекс

    Нам нужен президент который за народ а не для того, чтобы народ обдирать и так живём как папуасы,пенсионеры в проголодь живут и вообще даже работы не найти молодёжи.

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  4. Alex

    Какая-то игра слов. Не пойму: для дебилов или от дебилов.
    50 коп = 10 и 12% соответственно. За год 40 млрд. При этом цены расти не будут, а топливо будет стоить более 50 р. (сейчас цена 37). Присказка напёрсточника из 90-х: кручу-верчу, запутать хочу.
    На пяти двустрочных абзацах наморосили, но мораль понятна: не бойся, мил человек, мы тебя не больно зарежем, чик, и ……..

    Thumb up 8 Thumb down 1

  5. Аноним

    «При этом власти уверены, что рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо.»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/01/332585-akcizy-na-benzin-vyrosli-s-1-yanvarya-2018-goda

    И всё же что там у них курят.
    А деньги с платона уже не используются?
    Или только на платные мосты?
    «А правительство, дорогой, живет на другой планете.» (с)

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  6. Новый мэр

    Как я могу воспользоваться дорогами Крыма если авиа перелет на 1 чел 15000 руб,семья 4чел уже 60000 руб и это в зим время. Почему крымчани не финансируют перелеты из Сибири?

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