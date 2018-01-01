Акцизы на бензин выросли с 1 января 2018 года

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Зимой 5т. руб.,летом больше. Остаюсь при своем мнении, нужна смена президента и его любимого правительства.
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полностью согласен!!!
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Нам нужен президент который за народ а не для того, чтобы народ обдирать и так живём как папуасы,пенсионеры в проголодь живут и вообще даже работы не найти молодёжи.
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Какая-то игра слов. Не пойму: для дебилов или от дебилов.
50 коп = 10 и 12% соответственно. За год 40 млрд. При этом цены расти не будут, а топливо будет стоить более 50 р. (сейчас цена 37). Присказка напёрсточника из 90-х: кручу-верчу, запутать хочу.
На пяти двустрочных абзацах наморосили, но мораль понятна: не бойся, мил человек, мы тебя не больно зарежем, чик, и ……..
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«При этом власти уверены, что рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо.»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/01/332585-akcizy-na-benzin-vyrosli-s-1-yanvarya-2018-goda
И всё же что там у них курят.
А деньги с платона уже не используются?
Или только на платные мосты?
«А правительство, дорогой, живет на другой планете.» (с)
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Как я могу воспользоваться дорогами Крыма если авиа перелет на 1 чел 15000 руб,семья 4чел уже 60000 руб и это в зим время. Почему крымчани не финансируют перелеты из Сибири?
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