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И вас вылечат … с помощью телемедицины!

С 1 января в России вступает в силу закон о телемедицине, который позволяет проводить удаленную медицинскую диагностику.

1.01.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

И вас вылечат ... с помощью телемедицины!

Также документ разрешает оформление рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ

В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине, который позволяет проводить удаленную медицинскую диагностику, пишет Интерфакс.

Закон вводит возможность после очного приема пациента лечащим врачом вести консультирование и наблюдать за здоровьем пациента дистанционно. В документе отмечается, что пользоваться телемедициной необходимо с соблюдением требований, установленных законодательством в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны.

Закон о телемедицине предусматривает создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определение ее оператора, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации.

Также документ разрешает оформление рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, на специальных бланках на бумажном носителе и формирование с согласия пациента или его законного представителя такого рецепта в форме электронного документа (электронный рецепт должен быть подписан с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача или фельдшера, акушерки, на которых возложены функции лечащего врача, и соответствующей медицинской организации). Как говорится в пояснительной записке к закону, выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ в электронной форме, «позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов».

Хотя в целом закон вступает в силу 1 января 2018 года, норма об электронных рецептах начнет действовать с 1 января 2019 года.


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