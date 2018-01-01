У людей нет денег, а на петарды откуда берут??

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Успокоятся ли любители петард? Ну, удалено (от ред. — очень надоели) уже.

Время 02 часа, а эти взрывы продолжаются. Уже сил нет. Эти удалено вообще понимают, что это не всем нравится? И это из года в год.

Неужели нет управы? А где вообще полиция? Она есть в Бердске?

Ну, есть маленькие дети, пожилые, больные люди, которым эта пальба приносит одни страдания.

У нас вещают, что у людей нет денег, а на эти петарды они откуда берут?

Просьба к мэру-узаконьте в городе это явление как немногим нравящееся.