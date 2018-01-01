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Видео полыхающих новогодних елок в Южно-Сахалинске и Астане выложены в сеть

Ведущий на Сахалине предлагает собравшимся «вместе пошуметь» на фоне полыхающего дерева. (ВИДЕО)

1.01.2018 Фото: Кадр Ютуб Нет комментариев

Видео полыхающих новогодних елок в Южно Сахалинске и Астане выложены в сеть

Елка загорелась на Сахалине

В сети появилось видео горящей новогодней елки в центре Южно-Сахалинска. Ролик опубликован на YouTube.

На записи слышно, как ведущий мероприятия предлагает собравшимся «вместе пошуметь» на фоне полыхающего дерева. При этом он просит празднующих «не подходить близко к елочке» и настаивает на том, что ничего страшного не произошло.

В городской администрации заявили РИА Новости, что происшествие будет расследовано. «По факту произошедшего по поручению мэра города Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления виновных лиц», — отметили в пресс-службе.

Елку высотой 25 метров установили в середине декабря. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщили о возгорании искусственной ели в Центральном парке Астаны.

 


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