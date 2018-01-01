Бесплатного адвоката попросила обвиняемая в халатности экс-начфин Бердска

Сегодня, 29 декабря, начался суд над бывшем начальником управления финансов и налоговой политики Бердска Ириной Вагнер. Ее обвиняют в халатности, которая, по версии обвинения, привела к хищениям из бюджета.

В зал судебного заседания Ирина Александровна пришла без адвоката. Она отказалась давать какие-либо комментарии журналистам. Когда судья Татьяна Васюхневич устанавливала личность подсудимой, Вагнер сообщила, что сейчас нигде не работает. Воспитывает двух малолетних детей. С 21 сентября 2017 года находится под домашним арестом (проживает она в Искитимском районе, в селе Лебедевка). А с 4 декабря — под подпиской о невыезде.

Затем Вагнер заявила ходатайство. Она рассказала, что до начала судебного заседания у нее был адвокат по договору — Александр Столба. Но на время судебного следствия она бы хотела, чтобы ей назначили адвоката. В таком случае, отметим, защитнику платит государство.

Видео Ксении Гореловой

Ирина Александровна уточнила, что Александр Столба не возражает защищать ее в роли адвоката по назначению. Предварительно она с ним переговорила.

— Если это, конечно, не противоречит правилам, — добавила подсудимая.

Судья Васюхневич частично удовлетворила ходатайство Вагнер. Ей назначат адвоката. Но по закону она не имеет права выбирать себе какого-то конкретного защитника.

Ирине Александровне дадут адвоката из адвокатской коллегии Бердска. В связи с тем, что прямо сейчас это сделать не возможно, судебное заседание отложили до февраля. Сегодня Вагнер даже не успели зачитать обвинение. Заседание продлилось около 10 минут.

Добавим, что в суде участвуют представители администрации — юрист Алексей Бочкарев и начальник отдела по профилактики коррупционных правонарушений и мобилизационной работе Евгений Глушков. Последний заверил «Курьер. Среда. Бердск», что будет поддерживать позицию обвинения. А юрист Бочкарев на вопрос о том, будет ли предъявлен Ирине Вагнер еще и иск, отвечать отказался.

— Я не уполномочен какие-либо комментарии давать, — отметил он.

Напомним, как полагает следствие, Ирина Вагнер, обладая правом пользования электронной цифровой подписи электронных документов УФиНП, получив сертификаты ключа проверки электронной подписи, нарушила установленный законодательством РФ запрет по передаче ключевых носителей электронной подписи лицам, к ним не допущенным.

20 марта 2015 года она передала ключевые носители электронной подписи ведущему специалисту подконтрольного муниципального учреждения ЦИМО Яне Ведяшкиной, с которой находилась в дружеских отношениях, и до 9 сентября 2016-го, «проявляя преступную халатность», не забирала у Ведяшкиной и не контролировала использование последней ключевых носителей электронной подписи.

Ведяшкина, воспользовавшись этим, смогла присвоить себе бюджетные деньги — порядка 7 млн рублей. Ее приговорили к реальному сроку. В настоящее время она отбывает наказание в колонии.

Как только против нее возбудили уголовное дело, она написала заявление об увольнении из администрации. Руководство города ее уходу не препятствовало.