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Бесплатного адвоката попросила обвиняемая в халатности экс-начфин Бердска

Бывшую чиновницу обвиняют в том, что она незаконно передала своей подчиненной Яне Ведяшкиной электронные подписи. И та с помощью них похитила 7 млн рублей из бюджета. (ВИДЕО)

1.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Ксении Гореловой 39 коммент.

Бесплатного адвоката попросила обвиняемая в халатности экс начфин Бердска

Экс-начфин Ирина Вагнер после увольнения из администрации нигде не работает

Сегодня, 29 декабря, начался суд над бывшем начальником управления финансов и налоговой политики Бердска Ириной Вагнер. Ее обвиняют в халатности, которая, по версии обвинения, привела к хищениям из бюджета.

В зал судебного заседания Ирина Александровна пришла без адвоката. Она отказалась давать какие-либо комментарии журналистам. Когда судья Татьяна Васюхневич устанавливала личность подсудимой, Вагнер сообщила, что сейчас нигде не работает. Воспитывает двух малолетних детей. С 21 сентября 2017 года находится под домашним арестом (проживает она в Искитимском районе, в селе Лебедевка). А с 4 декабря — под подпиской о невыезде.

Затем Вагнер заявила ходатайство. Она рассказала, что до начала судебного заседания у нее был адвокат по договору — Александр Столба. Но на время судебного следствия она бы хотела, чтобы ей назначили адвоката. В таком случае, отметим, защитнику платит государство.

Видео Ксении Гореловой

Ирина Александровна уточнила, что Александр Столба не возражает защищать ее в роли адвоката по назначению. Предварительно она с ним переговорила.

— Если это, конечно, не противоречит правилам, — добавила подсудимая.

Судья Васюхневич частично удовлетворила ходатайство Вагнер. Ей назначат адвоката. Но по закону она не имеет права выбирать себе какого-то конкретного защитника.

Ирине Александровне дадут адвоката из адвокатской коллегии Бердска. В связи с тем, что прямо сейчас это сделать не возможно, судебное заседание отложили до февраля. Сегодня Вагнер даже не успели зачитать обвинение. Заседание продлилось около 10 минут.

Добавим, что в суде участвуют представители администрации — юрист Алексей Бочкарев и начальник отдела по профилактики коррупционных правонарушений и мобилизационной работе Евгений Глушков. Последний заверил «Курьер. Среда. Бердск», что будет поддерживать позицию обвинения. А юрист Бочкарев на вопрос о том, будет ли предъявлен Ирине Вагнер еще и иск, отвечать отказался.

— Я не уполномочен какие-либо комментарии давать, — отметил он.

Напомним, как полагает следствие, Ирина Вагнер, обладая правом пользования электронной цифровой подписи электронных документов УФиНП, получив сертификаты ключа проверки электронной подписи, нарушила установленный законодательством РФ запрет по передаче ключевых носителей электронной подписи лицам, к ним не допущенным.

20 марта 2015 года она передала ключевые носители электронной подписи ведущему специалисту подконтрольного муниципального учреждения ЦИМО Яне Ведяшкиной, с которой находилась в дружеских отношениях, и до 9 сентября 2016-го, «проявляя преступную халатность», не забирала у Ведяшкиной и не контролировала использование последней ключевых носителей электронной подписи.

Ведяшкина, воспользовавшись этим, смогла присвоить себе бюджетные деньги — порядка 7 млн рублей. Ее приговорили к реальному сроку. В настоящее время она отбывает наказание в колонии.

Как только против нее возбудили уголовное дело, она написала заявление об увольнении из администрации. Руководство города ее уходу не препятствовало.


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(39) Комментариев

  1. ФАГ

    Жалко девчонку. Доверилась подруге и получила….
    Плохо в школе училась, историю Мира не знает.
    В капиталистическом обществе о друзьях надо забыть, когда это касается денег. Помните: «Боливар двоих не выдержит».

    Thumb up 31 Thumb down 31

    • Аноним

      надо простить,
      путевку в куршавель за счет бердского бюджете купить,по опее погладить и на этом суд закрыть, пусть другие воруют. Будет пример. Чем больше украл, тем меньше срок. Это про наше правосудие.
      Вот если на даче тряпку украл, то это все, гос. преступление. Надо, четко отличать, чиновника от…..быдла………….

      Thumb up 27 Thumb down 14

    • Юнат

      Она еще не знаает , что ее даже уборщицей не возьмут если есть судимость . Сейчас такие строгие компании , такие строгие тети и дяди , что судимых или которые в вытрезвитель попадали , или тех кто что то там нарушил за людей не считают , но в свою базу досье добавят .
      Или я уже отстал , или может уже давно все не так , или может быть уже базу составили на всех и поняли , что никакой ценности она не имеет , или может быть строгие бизнеЛеди и бизнесДяди поняли уже , что когда они проходили обучение — Как стать успешным и богатым Бизнессменом по методу какого нибудь Американского психоаналитика врача и успешного бизнесмена , непьющего и ведущего здоровый образ жизни и приуспевающего во всем Майкла Хренова, что обогатились только те кто впаривал им этот весь бред .

      Thumb up 7 Thumb down 16

    • Аноним

      Красивая женщина. Только грустная

      Thumb up 11 Thumb down 6

  2. Аноним

    че за прокурор от камеры спрятался?

    Thumb up 76 Thumb down 4

  3. Гость

    «Но на время судебного следствия она бы хотела, чтобы ей назначили адвоката. В таком случае, отметим, защитнику платит государство.»
    Абсолютно правильно! Толку от адвоката — «0». Вытянет деньги, а на суд он повлиять не в силах. Пожалобиться о малолетних детях и тяжёлой жизни она и сама сможет. =-O

    Thumb up 32 Thumb down 2

    • Аноним

      ничего мы не увидим, кроме позора правосудия, Суд продажный , поэтому ей ничего не будет…. Условно, а вдруг судья… тоже заворуется или как обычно в карман………………..
      и что? под суд ,,,, Это же …. пусть будет прецендент , никому ничего. это наша всласть. Вор Вора покрываеит

      Thumb up 5 Thumb down 1

  4. Гость

    НВР: 3года6месяцев.Условно. =-O

    Thumb up 13 Thumb down 2

  5. Аноним

    Не принял город деревенскую девочку.
    Даже если срок будет небольшим, её жизнь радикально изменится. Не факт, что в лучшую сторону.
    Из начфина в какие-нибудь птичницы 1 разряда (или что там есть в Лебедевке) будет тяжело переходить.

    Thumb up 18 Thumb down 10

    • Аноним

      «или что там есть в Лебедевке»
      Там то хотя бы есть симпатичные женщины ..

      Thumb up 6 Thumb down 9

    • Аноним

      Какая разница : городская, деревенская. Ты работать пришла или мордашкой торговать? Вот такими категориями и строится Россия, симпотная или крокодил %)

      Thumb up 20 Thumb down 3

  6. Новый мэр

    Да жалко её, если сама не брала,то по глупости срок получит.

    Thumb up 12 Thumb down 18

    • Аноним

      Ой, дали бы мне несколько миллиардов, да я бы их………………..ух своим друзьям и родственникам, , а они мне назад под %, вот была бы движуха. Мне тоже так нравиться, деньги то , ничьи- государственные, а потом думаем, что такие пенсии….Хотя все равно разворуют, не наши так другие.

      Thumb up 6 Thumb down 1

    • дайте слово

      зачем лезла на такую ответственную должность?

      Thumb up 2 Thumb down 1

  7. Аноним

    Как в ума посходили. ….жалко, жалко….жалко у пчелки. …какого хрена прешься на такую ответственную должность. У кассира супермаркета большая ответственность , а это бюджет, хренли ,воруй , пока не поймают

    Thumb up 34 Thumb down 4

  8. Аноним

    Главное, что та которая пароли и ключи подписей передала Ведяшкиной и не проверяла за ней, на данный момент работает в управлении финансов.

    Thumb up 23 Thumb down 3

  9. Аноним

    Преступная халатность!!!!!!!…..,а чем думала и о чем-это все лирика…ключи от личного сейфа или пароль от зарплатой карточки также дала или подумала хоть чуть-чуть?

    Thumb up 15 Thumb down 2

  10. Гость

    Для того и существуют должностные инструкции, чтобы не «думала», а «делала»! =-O =-O =-O

    Thumb up 17 Thumb down 0

  11. Аноним

    «»»»20 марта 2015 года она передала ключевые носители электронной подписи»»»» и до 9 сентября 2016-го, «проявляя преступную халатность», не забирала у Ведяшкиной и не контролировала использование последней ключевых носителей электронной подписи»»»»», я сомневаюсь в
    халатности……..возможно «»»умышленное преступление???»»»
    всё таки «»»дружеские отношения!»». и никагого контроля……
    Всё очень подозрительно….

    Thumb up 20 Thumb down 4

  12. Аноним

    На работе все так или иначе общаются между собой. Значит, все друзья? Бред…

    Thumb up 8 Thumb down 3

  13. Аноним

    Понять и простить, это всего лишь муниципальный уровень, и ключи хоть и электронные от городской казны она передавала без умысла, просто сильно денег хотела.
    Вагнер сообщила, что сейчас нигде не работает, с 4 декабря — под подпиской о невыезде. Лохи пусть работают, и передоставить бесплатного адвоката

    Thumb up 11 Thumb down 1

  14. Аноним

    «»»Сегодня, 2 марта 2015 года,»»»»Андрей Михайлов представил исполняющего обязанности начальника управления финансов и налоговой политики города Бердска Ирину Вагнер.»»», и уже 20 марта 2015 года она передала ключевые носители электронной подписи»»»», вы меня
    извините……или её заставили…..или она такой специалист??
    сомнительный???, что уж тут играть в прятки?….Или всё
    шло по плану?….Принять такой пост и играть роль
    пустышки?…..смешно….

    Thumb up 17 Thumb down 0

  15. Аноним

    ——передала ключевые носители электронной подписи»»»—-
    мне интересно, передала без документального
    распоряжения?, знал об этом глава города?. И это при
    отделе по профилактике коррупционных правонарушений?.

    Thumb up 11 Thumb down 1

  16. Забытый на обочине

    Где то я видел эти чистые невинные глаза

    Thumb up 1 Thumb down 0

  17. Забытый на обочине

    ФАГНЕР ФУДЯШКИНА ФУТИН НАДОЕЛИ КОГДА ЖЕ ВЫ НАЖРЕТЕСЬ ГАДЫ?

    Thumb up 4 Thumb down 4

  18. ?

    Была бы Путина, али Васильева — внимания бы не обратили…
    магия имён?

    Thumb up 5 Thumb down 1

  19. ватник

    Бесплатный адвокат,это в 100% случаях обвинительный приговор. Теперь вопрос в том, условка или пару лет тюрьмы.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  20. Аноним

    был бы ЕР получил бы условно

    Thumb up 2 Thumb down 4

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