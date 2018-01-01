В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

Робототехника для детей – это новый современный вид занятий, позволяющийприкоснуться к миру IT технологий вне школы и раскрыть способности. Придя в кружок робототехники, ваш ребенок научится строить различные моторизированные механизмы, разрабатывать программное обеспечение, познакомится с основными принципами механики и робототехники, узнает много нового и интересного. Для этого в детском центре робототехники SW Robot есть всё необходимое, начиная от материальной базы электронных компонентов, заканчивая собственной лабораторией.В кружок робототехники приглашаем детей от 8 до 16 лет. Первый месяц занятий для новичков предоставляется совершенно бесплатно, что позволит определить, есть ли в ребенке инженерные способности или нет. Посещение в первый месяц занятий ни к чему не обязывает.

Записаться в кружок робототехники SW Robot вы можете по тел. +7 (383) 380-40-40

или на сайте www.sw-robot.ru, заполнив On-Line форму заявки

Адрес: Бердск, ул. Ленина, 89/8, офис 606 (вход со двора)

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