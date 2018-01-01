Бесплатного адвоката попросила обвиняемая в халатности экс-начфин Бердска
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
О завершении создания ядерных сил объявил Ким Чен Ын
Продавать и производить алкогольные энергетики запретили в России
В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники
Акцизы на бензин выросли с 1 января 2018 года
И вас вылечат … с помощью телемедицины!
Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Видео полыхающих новогодних елок в Южно-Сахалинске и Астане выложены в сеть