Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Друзья, мы думаем, что фотографии в новогодних костюмах — самые яркие и запоминающиеся! Давайте делиться ими — у нас в группе ВКонтакте уже есть целый альбом с прошлого года. И уже этого года АЛЬБОМ. Предлагаем и в этом году радоваться Новому году вместе с нашими детишками. Объявляем фотомарафон «Новогодние детишки-2018».

На фото могут быть не только дети, но и взрослые, ведь мы в душе всегда остаемся детьми!

Ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах. Ведь утренники уже начинаются! Снимайте, присылайте на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Новогодние детишки-2018». Фотокарнавал мы опубликуем так же на сайте, в соцети Вконтакте и, конечно же, в газете «Курьер.Среда.Бердск». ВНИМАНИЕ! Обязательно подпишите имя ребенка!

Фото принимаем до 10 января 2018 года.