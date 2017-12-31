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Зарплата министров исчезла с сайта Минфина

Министр финансов Антон Силуанов в 2016 году зарабатывал 1,7 млн рублей в месяц.

31.12.2017 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Зарплата министров исчезла с сайта Минфина

Антон Силуанов зарабатывает 1,7 млн рублей в месяц

Более десятка наборов открытых данных, включавших численность работников и среднемесячные зарплаты в государственных органах, количество служебных автомобилей и т.д., были размещены Минфином 11 декабря. 27 декабря среди этих открытых данных были фактически опубликованы среднемесячные начисленные зарплаты глав федеральных министерств (кроме Минобороны и МВД) за 2016 год. Прежде такая информация по каждому из министров не раскрывалась.

Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли, без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет (например, сведения о зарплатах в госорганах ранее находились здесь; информация об этом сохранилась в кэше Google).

В приемной ответственного представителя Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Минфина тоже не ответил на запрос.

В открытых данных (теперь недоступных) Минфин раскрыл среднемесячную зарплату «работников, замещающих государственные должности», по каждому из федеральных государственных органов. Поскольку в министерствах только один человек занимает госдолжность — министр, фактически были представлены данные о зарплатах министров.

Исходя из этого, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был министр финансов (1,729 млн руб. в месяц). Далее шли министр экономического развития (1,266 млн руб.) и министр энергетики (1,155 млн). Они получали в 11–13 раз больше среднего сотрудника их ведомств. У двенадцати министров зарплата была практически единственным источником задекларированных доходо

По информации РБК, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах. Так, собеседник в одном из министерств сравнил это с «диверсией».

Информация, удаленная из открытых данных, была по большей части опубликована на сайте Минфина еще в июне 2017 года (.pdf) — это касается численности работников госорганов, командировочных расходов госорганов, количества служебных легковых автомобилей, но не зарплат на уровне отдельных министров, которые были раскрыты впервые.

Что еще можно было узнать из данных Минфина

В 2016 году федеральные госорганы России владели или пользовались автомобилями в общем количестве 47 тыс. В среднем за месяц содержание каждого такого автомобиля обходилось в 27 тыс. руб.

Больше всего служебных машин было у Генпрокуратуры (центральный аппарат и территориальные органы) — 4​269. На втором месте Федеральная служба судебных приставов (4209), на третьем — Федеральная налоговая служба (4030). Около 3,5 тыс. автомобилей находились в распоряжении у МЧС, и примерно по 3 тыс. — у Следственного комитета, ФТС и Росреестра.

Дороже всего в 2016 году содержание одного автомобиля обходилось Минздраву — 341 тыс. руб. в месяц (всего у министерства было 47 автомобилей). В правительстве России среднемесячные расходы на содержание автомобиля составили 327 тыс. руб. (270 машин).

В прошлом году федеральные госорганы потратили на служебные командировки почти 7 млрд руб., (больше всего — ФТС и ФНС, 742 млн и 712 млн руб. соответственно). Если говорить только об иностранных командировках, на их обеспечение больше всего тратит МИД — 200 млн руб. в 2016 году. Далее следует Минфин и Минэкономразвития (57,9 млн и 51,8 млн руб.).

Источник: РБК


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