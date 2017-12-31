Двух детей освободили из лифта спасатели Новосибирска

Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Из-за путинских 10, 5 тысяч рублей беременные России оттягивают роды
Медсестра устроила фотосессию на фоне пациента реанимации в больнице Южно-Сахалинска
С Новым годом поздравляет своих читателей и партнеров «Курьер. Среда. Бердск»
Найденная убитой в сумке студентка не оказывала интимных услуг
Мэр Евгений Шестернин поздравил читателей и редакцию «Курьер. Среда. Бердск»
Не строгайте много салатов на новогодний стол!
Третий срок Путина: обещания и дела
Мужчину в наушниках насмерть сбила электричка «Новосибирск-Искитим»