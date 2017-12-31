Двух детей освободили из лифта спасатели Новосибирска

30 декабря на телефон ОД МАСС поступила информация 13.30 от очевидца о том, что в одном из домов по улице Сибиряков Гвардейцев в Новосибирске подростки 12 и 13 лет оказались заблокированы в кабине сломанного лифта и зовут на помощь, сообщает группа МАСС.

Спасатели МАСС прибыли на место через 12 минут и выяснили, что подростки заблокированы более 30 минут. При помощи ручного ГАСИ двери лифта были раздвинуты и испуганные дети благополучно извлечены из заточения.

В медицинской помощи подростки не нуждались .

